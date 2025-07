Caos en la F1: Carrera en Gran Bretaña terminó con un severo robo y tres influencers detenidos

El Gran Premio de Gran Bretaña, de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, se vio envuelta en una gran polémica después del robo de gran valor y la detención de varios influencers por supuestos hechos vandálicos antes de la carrera.

El circuito de Silverstone fue testigo de la primera victoria de Lando Norris en su casa y el primer podio de Nico Hülkenberg en su carrera en la Fórmula 1. No obstante, también fue el lugar en el que se cometieron varios crímenes este fin de semana.

El primer incidente ocurrió durante una exposición de autos clásicos en Silverstone. Mientras que figuras históricas de la Fórmula 1, como Damon Hill y Martin Brudle, interactuaban con los fanáticos, ocurrió un robo.

La policía de Northamptonshire informó del robo de un volante de alto valor económico el viernes, 4 de julio. También publicó una imagen de las cámaras de seguridad en el que se ve el rostro del sospechoso cometiendo el delito.

Do you recognise this man? Officers believe he may be able to assist with inquiries following the theft of a steering wheel from a classic #F1 vehicle at the #BritishGP at #Silverstone circuit.

If you can help, please get in touch on 101.

Details here: https://t.co/iyjBsoVWcl pic.twitter.com/gen2Kaylzd

— Northants Police (@NorthantsPolice) July 6, 2025