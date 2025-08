Cambios en los Leones del Caracas: Juan Carlos Escobar dejó la presidencia del equipo

La junta directiva de los Leones del Caracas informó que Juan Carlos Escobar dejará su cargo como presidente de la organización.

«Escobar estuvo presente en la historia reciente de nuestra institución, incorporándose inicialmente como gerente general y asumiendo posteriormente la presidencia en el año 2022. Durante su gestión, el equipo logró el campeonato en la temporada 2022-2023», acotó en un comunicado.

En ese sentido, la junta agradeció profundamente su compromiso y dedicación. Sin embargo, apuntó que Juan Carlos Escobar continuará acompañando al equipo en un «período de transición que inició meses atrás para garantizar la continuidad fluida de la gestión».

«Desde la organización Leones del Caracas, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales», señaló.

Aunque no ofrecieron detalles sobre por qué dejó su cargo como presidente del equipo, ni quién ocupará ahora el puesto.

LEONES DEL CARACAS ANUNCIARON A SU MÁNAGER PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

Los Leones del Caracas anunciaron que José Alguacil seguirá como mánager del equipo para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

«Anunciamos la continuidad de José Alguacil como nuestro mánager para la venidera temporada de la LVBP», señaló el equipo en sus redes sociales en mayo.

A pesar de los rumores de una posible salida tras los resultados de la temporada pasada, el estratega cumplirá su quinto año al frente de la cueva melenuda.

«Próximamente estaremos anunciando el cuerpo técnico que le estará acompañando», indicaron los Leones del Caracas.

Además, el expelotero venezolano Luis Sojo será el nuevo gerente deportivo. Vale recordar que él viene de ser el gerente de los Tiburones de La Guaira durante temporada y media. En este periodo, se encargó de contratar a Oswaldo Guillén, quien llevó a los escualos a su primera liga en 38 años y a ganar su primera Serie del Caribe.

La decisión de mantener a José Alguacil al frente de los Leones no le gustó a muchos de los fanáticos del equipo capitalino. Y es que tras el anuncio las críticas inundaron las redes.

«Será una larga temporada», dijo @RonaikelJ.

«Anunciamos a José Alguacil como Autoridad única y plenipotenciaria de @leones_cbbc, en pocos días anunciaremos al CT que si trabaje, no como los de la temporada pasada que hicieron que nos eliminaran», acotó @Pablocalet1.

«Es increíble como se burlan del fanático la peor maldición que le paso al Caracas ha sido esta gente», expresó @Alejandra_18PO.

«Sé que a los dueños del equipo no le importa para nada la opinión del fanático, pero mientras esté Alguacil y Sojo no iré más nunca al estadio, no veré ni siquiera por TV los juegos, sabático caraquista modo ON no pasaré arrecher… de a gratis», apuntó @grenzo10.