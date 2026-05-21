¡Bombazo en la LVBP! Oswaldo Guillén ya no será el mánager de Tigres de Aragua, así anunciaron su salida

Los Tigres de Aragua anunciaron este jueves que Oswaldo Guillén ya no será el mánager del equipo para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

«Tras una profunda evaluación se ha determinado que el estratega no continuará a cargo del equipo para el próximo período. Por lo que la organización le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales, dejando siempre abiertas las puertas de este club», señalaron.

En ese sentido, expresaron su «más profundo y sincero agradecimiento» a Guillén por su «dedicación, entrega y profesionalismo».

«Hablar de Oswaldo Guillén es hacer referencia a una de las trayectorias más laureadas e influyentes en la historia del béisbol venezolano y organizado. Siendo un orgullo para nuestro país al consagrarse como el primer mánager latinoamericano en ganar una Serie Mundial en las Grandes Ligas. Además de sumar campeonatos en el Caribe y consolidar una carrera impecable caracterizada por el liderazgo, la disciplina y un profundo conocimiento del juego. Ha sido un verdadero honor contar con su experiencia, guía e inquebrantable compromiso con el desarrollo del talento de nuestros jugadores en cada jornada», apuntó el equipo en un comunicado.

La organización sostuvo que ya se encuentran trabajando en la contratación del nuevo mánager que asumirá las riendas del conjunto bengalí para la temporada 2026-2027.

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LAS PALABRAS DE OSWALDO GUILLÉN

Por su parte, Oswaldo Guillén escribió unas palabras de despedida en sus redes sociales.

«A la ciudad de Maracay y a todos los fanáticos de Tigres de Aragua: gracias por hacer de esta experiencia algo tan especial para mí y para mi familia», dijo.

Asimismo, agradeció a los jugadores y coaches «por siempre salir a competir y luchar sin importar las circunstancias».

«No logramos la meta que queríamos, pero vivimos una experiencia que siempre vamos a llevar con mucho cariño. Gracias, Maracay. Gracias, fanáticos tigreros», manifestó.