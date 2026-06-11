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Árbitro deportado por EEUU a horas del Mundial pitará uno de los partidos más importantes de Europa

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue rechazada cuando se disponía a participar en el Mundial, fue designado para dirigir uno de los partidos más importante en Europa y justo después de la Copa del Mundo.  
Omar Abdulkadir Artan fue aplaudido por centenas de somalíes que lo recibieron en el estadio de Mogadiscio / EFE

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue rechazada cuando se disponía a participar en el Mundial, fue designado para dirigir uno de los partidos más importante en Europa y justo después de la Copa del Mundo.  

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De acuerdo con un comunicado de la UEFA, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa. Ese partido se celebrará en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.  

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La UEFA precisó que la designación del árbitro se trata un reconocimiento a su trayectoria y los valores de inclusión en el deporte. 

La designación fue anunciada por la UEFA, en coordinación con la Confederación Africana de Fútbol (CAF).  

El presidente del organismo europeo, Aleksander Čeferin, insistió que el nombramiento busca destacar la labor arbitral de Artan y enviar un mensaje de unidad.  

«El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral», señaló el dirigente en el comunicado.  

La UEFA y la CAF comparten «el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación», se remarcó en el texto.  

Somalia declaró héroe al juez Omar Artan luego de que las autoridades estadounidenses le negaron la entrada para actuar en el Mundial / EFE

POLÉMICA EN EEUU  

Artan, de 34 años, fue reconocido en 2025 como el mejor árbitro de África. Un logro que le permitió ser incluido en la lista de oficiales seleccionados para el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.  

Sin embargo, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país tras detectar problemas durante el proceso de verificación de antecedentes. Situación que frustró lo que habría sido la primera participación de un árbitro somalí en una Copa del Mundo. 

De esta manera, tras las conversaciones con la CAF y su presidente, Patrice Motsepe, la UEFA nombró al colegiado somalí para dirigir el partido que enfrentará a los ganadores de la UEFA Champions League y de la Europa League. Todo, dentro del marco de colaboración que mantienen en diversas áreas, incluidas el arbitraje. 

«Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano. Este es un gran honor para él y para los jueces africanos y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo», aseguró Motsepe al agradecer el gesto de la UEFA. 

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