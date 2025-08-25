Deportes

Alerta en la Vinotinto: Se lesionó Yangel Herrera y es duda para los últimos partidos claves de las Eliminatorias

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El mediocampista venezolano, Yangel Herrera, se lesionó este domingo en el partido entre el Girona y el Villarreal y encendió las alarmas en la Vinotinto.

Tabla de Contenido

Y es que ahora el futbolista es duda para los últimos partidos claves de la selección en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Los mismos son ante Argentina el 4 de septiembre y contra Colombia el 9 de septiembre.

Leer Más

pasaporte
¿Planean eliminar la prórroga del pasaporte? Esto respondió el director del Saime
EN VIDEO: Así le fue al venezolano Alfonso Mestre en su debut en los JJOO de París 2024
Cayeron tres estafadores en Caracas, se llevaron $3.000 con pagos falsos por Zelle

Yangel fue sustituido en pleno primer tiempo. Específicamente en el minuto 42, el venezolano se tiró en el campo y pidió el cambio.

«Yangel no sé que tiene, ha dicho que no podía continuar», indicó el entrenador Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

BAJAS EN LA VINOTINTO 

Herrera se suma a una lista de futbolistas venezolanos que son dudas para jugar con la selección. Entre ellos está Jhon Chancellor, el arquero Rafael Romo, quien se lesionó en uno de sus tobillos, y el mediocampista José ‘Brujo’ Martínez, que está lesionado de su mano izquierda.

Si bien la recuperación de Romo es lo más importante, su falta de actividad podría obligar al «Bocha» Batista a considerar otras opciones para el arco, buscando al guardameta que llegue en mejor forma para afrontar estos compromisos de vida o muerte en sus aspiraciones de llegar al Mundial.

LEA TAMBIÉN: LOS DETALLES DEL «EXTRAÑO TRASPASO» DEL VENEZOLANO JEFFERSON SAVARINO A UNO DE LOS GRANDES EQUIPOS DE FRANCIA

Pero estas no serían las únicas bajas sensibles de la Vinotinto para la última doble fecha eliminatoria, ya que el talentoso Yeferson Soteldo también podría perderse estos partidos decisivos.

El jugador del Fluminense, club al cual llegó en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA, disputado entre junio y julio pasado en EEUU, no ha podido disfrutar de continuidad en su club. Esto debido a lesiones recurrentes que también ponen en entredicho su participación con la selección.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Las impactantes revelaciones de Britney Spears sobre su último matrimonio y sus hijos
Caraota Show
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron este lunes, 25 de agosto, nuevamente a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que había sido deportado por "error" a El Salvador a principios de año y devuelto en medio de mucha controversia a Estados Unidos.  
ICE «está procesando deportación» de Abrego García tras nuevo arresto, no será a El Salvador
EEUU
Mujer murió en extraño accidente tras lanzarse de un autobús que se «incendió»
Mujer murió en extraño accidente tras lanzarse de un autobús que se «incendió»
Sucesos