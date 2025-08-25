Alerta en la Vinotinto: Se lesionó Yangel Herrera y es duda para los últimos partidos claves de las Eliminatorias

El mediocampista venezolano, Yangel Herrera, se lesionó este domingo en el partido entre el Girona y el Villarreal y encendió las alarmas en la Vinotinto.

Y es que ahora el futbolista es duda para los últimos partidos claves de la selección en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Los mismos son ante Argentina el 4 de septiembre y contra Colombia el 9 de septiembre.

Yangel fue sustituido en pleno primer tiempo. Específicamente en el minuto 42, el venezolano se tiró en el campo y pidió el cambio.

«Yangel no sé que tiene, ha dicho que no podía continuar», indicó el entrenador Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

BAJAS EN LA VINOTINTO

Herrera se suma a una lista de futbolistas venezolanos que son dudas para jugar con la selección. Entre ellos está Jhon Chancellor, el arquero Rafael Romo, quien se lesionó en uno de sus tobillos, y el mediocampista José ‘Brujo’ Martínez, que está lesionado de su mano izquierda.

Si bien la recuperación de Romo es lo más importante, su falta de actividad podría obligar al «Bocha» Batista a considerar otras opciones para el arco, buscando al guardameta que llegue en mejor forma para afrontar estos compromisos de vida o muerte en sus aspiraciones de llegar al Mundial.

Pero estas no serían las únicas bajas sensibles de la Vinotinto para la última doble fecha eliminatoria, ya que el talentoso Yeferson Soteldo también podría perderse estos partidos decisivos.

El jugador del Fluminense, club al cual llegó en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA, disputado entre junio y julio pasado en EEUU, no ha podido disfrutar de continuidad en su club. Esto debido a lesiones recurrentes que también ponen en entredicho su participación con la selección.