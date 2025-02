«Quise ser tu hija, no tu sirvienta»: La desgarradora carta de una adolescente que se quitó la vida en Cojedes

Los habitantes de la ciudad de San Carlos, en el estado Cojedes, están conmocionados por el caso de una adolescente de apenas 14 años que se quitó la vida al ahorcarse en el interior de su vivienda esta semana.

Medios regionales indicaron que la tragedia ocurrió en la tarde del lunes, 17 de febrero. La adolescente, cuya identidad no ha sido difundida, fue encontrada sin vida en su casa, ubicada en la calle Boyacá, en el sector Banco Obrero.

En redes sociales se viralizó una carta que escribió la adolescente antes de quitarse la vida. En el breve escrito, se puede leer lo que la joven quería que hicieran con su cuerpo, a la vez que se despide de sus seres queridos.

«Por favor, plánchenme el cabello. Gracias y me maquillan bonito por favor. Además, no me quiten los anillos. Perdón por la ropa sucia. ¡Adiós!», indicó la adolescente en la carta, la cual tiene escrita la hora, 2:10 de la tarde, en la parte inferior.

«SIEMPRE QUISE SER TU HIJA»

La adolescente también escribió a un lado de la carta un breve mensaje enviado a su madre. «Ya no hará falta que limpie la casa, siempre quise ser tu hija, no tu sirvienta», apuntó.

Miembros de Protección Civil y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplazaron hasta la vivienda para acordonar la escena. Poco después llegaron detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La muerte de la adolescente ha causado conmoción entre la comunidad local. Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado a los padres y representantes a llevar a sus hijos con un profesional si ven conductas de angustia emocional.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de casos de suicidio en Venezuela. En tal sentido, si tienes pensamientos de este tipo lo recomendable es buscar ayuda especializada.