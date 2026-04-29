SOYTECHNO y BNC revolucionan el mercado financiero con el lanzamiento de su nueva tarjeta de crédito

Como resultado de una alianza estratégica, SOYTECHNO y BNC presentaron su nueva tarjeta de crédito de marca compartida, un instrumento financiero que fusiona la solidez bancaria con la innovación y ofrece beneficios exclusivos para la adquisición de equipos tecnológicos de vanguardia.

“En BNC nos sentimos orgullosos de anunciar esta alianza que reafirma nuestro liderazgo con la innovación y la transformación. Este producto nos permite ofrecer una herramienta de financiamiento a nuestros clientes e impulsar el acceso a la tecnología de última generación», expresó Mariela Cabrera, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones de Clientes y Servicios Digitales de BNC.

El nuevo producto cuenta con un diseño moderno y cautivador. Asimismo, destaca por ofrecer un 8% de descuento permanente para compras en cualquier tienda SOYTECHNO a nivel nacional o a través de su página web.

“Hoy celebramos un hito para SOYTECHNO con el lanzamiento de la tarjeta de crédito Visa BNC-SOYTECHNO y el beneficio principal de nuestro nuevo Club SOYTECHNO,sumado al resto de atributos, como la acumulación de technobites por cada compra, descuentos y productos innovadores. Este logro ha sido posible gracias al apoyo y la confianza del BNC, aliados fundamentales en este camino”, declaró Yulieth Carvajal, CEO de SOYTECHNO.

“Con esta iniciativa invitamos a nuestra comunidad a vivir nuevas experiencias, acceder a oportunidades exclusivas al formar parte de lo nuevo Club SOYTECHNO y compartir una visión que mira firmemente hacia el futuro. Este es el inicio de una etapa que marcará historia”, agregó.

Para más información, pueden visitar www.bncenlinea.com y www.soytechno.com o seguirlos a través de sus redes sociales como @bncbanco o @soytechnove .

NOTA DE PRENSA