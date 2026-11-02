Sabores del Alma nominado a los Premios Gourmand a la Cultura Gastronómica 2026

El libro Sabores del Alma: Universos Culinarios entre el Origen y la Vanguardia, de Bancamiga y Mastercard, fue nominado a los Premios Gourmand a la Cultura Gastronómica 2026, que reconocen las mejores publicaciones de cocina y vino del mundo.

Comparados con los Óscar del cine, los Premios Gourmand se han constituido en una oportunidad única para construir la imagen de la cultura gastronómica de un país y mostrar al mundo su espíritu.

Bajo la narrativa de los periodistas y cronistas Nahir Márquez, Giuliana Chiappe, Larissa Hernández y Rubén Rojas (recientemente fallecido), Sabores del Alma: Universos Culinarios entre el Origen y la Vanguardia muestra un contenido que trasciende el recetario para convertirse en un testimonio histórico de la alta cocina actual.

La obra, que fue publicada a comienzos de este año, surge como memoria de los encuentros celebrados en 2025 cuando estuvieron en el país maestros de la cocina de talla internacional, el brillo de chefs venezolanos en distintas partes del mundo y el vigor de la escena nacional.

«Para nuestra organización, ‘Sabores del alma’ representa un registro necesario de lo que podemos lograr cuando la visión estratégica se une a la pasión por la excelencia. Este proyecto ha sido concebido con el mismo rigor que la preparación de un gran plato, donde convergen distintos elementos y áreas de trabajo para dejar un testimonio perdurable de nuestra capacidad de gestión y compromiso con la cultura», afirmó el Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, en ocasión de la presentación del libro.

Sabores del Alma: Universos Culinarios entre el Origen y la Vanguardia competirá en la categoría Libros Corporativos con otras cuatro publicaciones internacionales: Cocinar es dar amor, de Argentina; USA Bluebarries across the globe, de India; La Gran Fama, dulce bocado poblano, de México; y Levain Bakery, de Estados Unidos.

Los Gourmand World Cookbook Awards fueron fundados en 1995 por Edouard Cointreau, constituyéndose como la única competencia internacional anual del sector. En las más recientes ediciones han participado representantes de más de 200 países.

Los ganadores de cada una de las categorías en competencia de la 32ª edición se conocerán en mayo de 2027, “en un lugar muy especial para la gastronomía. La ceremonia siempre es una oportunidad para conocer a todas las personalidades importantes del mundo de la comida y los libros”, según la página oficial www.cookbookfair.com