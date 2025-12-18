Ron Carúpano presenta Cristalino: el Ron Blanco Premium que eleva la categoría en Venezuela

Fiel a su compromiso con la excelencia y la calidad — Ron Carúpano anuncia el lanzamiento de Cristalino, un destilado que redefine el estándar de los rones blancos en el país.

Creado para un consumidor moderno, exigente y conocedor, Cristalino introduce sofisticación, carácter y pureza a una categoría tradicionalmente subestimada.

Un líquido excepcional: pureza, equilibrio y complejidad

Ron Carúpano Cristalino destaca por su apariencia translúcida, brillante y de gran pureza, expresión directa de la tradición y la maestría que distinguen a la marca.

En nariz revela una mezcla elegante y equilibrada de flores blancas, notas cítricas frescas, matices de caramelo y un sutil toque amaderado de barricas de roble americano de ex bourbon.

En boca, su textura sedosa y untuosa se integra con notas afrutadas y dulzura de melaza. Su final, elegante y de permanencia media, invita a una exploración sensorial continua.

Un ron blanco que transforma la categoría

Con 46° G.L. y un añejamiento en barricas de roble blanco americano ex bourbon, Cristalino ofrece una complejidad poco común en su categoría, reuniendo la versatilidad de un ron blanco con la profundidad aromática de un ron añejo premium.

Se consolida como la nueva referencia para mixólogos, entusiastas y conocedores que buscan elevar sus creaciones.

Nuestra Alquimia: Tiempo, Naturaleza y Maestría

Cristalino es la manifestación de los tres pilares que definen a Ron Carúpano y sostienen su Alquimia Perfecta:

TIEMPO

El tiempo es nuestro mayor aliado. Nuestros rones se añejan en barricas de roble blanco americano de ex bourbon. Cada barrica es única y aporta su carácter y esencia, dejando que el paso del tiempo revele la complejidad y profundidad de este ron.

NATURALEZA

En la Hacienda Altamira, a solo 3,5 km del mar Caribe, un microclima excepcional —con brisas frescas y aguas cristalinas— favorece el añejamiento. El resultado: rones con perfiles aromáticos más limpios, mejor integración de sabores y mayor suavidad. Es un equilibrio natural que lo garantiza la pureza, el entorno y el tiempo.

MAESTRÍA

La excelencia nace del talento humano. Cada etapa del proceso —desde la selección de mezclas hasta el embotellado— es rigurosamente cuidada. Su dedicación y conocimiento han sido fundamentales para crear un ron con sello de distinción y calidad impecable.

Cristalino: el Ron que Venezuela esperaba

Con este lanzamiento, Ron Carúpano redefine la categoría de rones blancos premium en Venezuela, ofreciendo un destilado que combina herencia, innovación y carácter.

Ron Carúpano Cristalino es una expresión contemporánea de nuestro compromiso con la excelencia.

Sobre Ron Carúpano

Ron Carúpano tiene un Legado Excepcional que abarca más de 260 años de tradición y maestría ronera. Producido en la histórica Hacienda Altamira desde 1762, en el Valle de Macarapana, a solo tres kilómetros del mar Caribe, este ron combina herencia, maestría e innovación para crear rones excepcionalmente elaborados, con más de 100 galardones en reconocidos concursos internacionales. Una marca que sigue elevando el nombre del Ron Venezolano alrededor del mundo, conquistando los mejores paladares.

Para más información, visita www.roncarupano.com o sigue @roncarupano en redes social

Ron Carúpano — Legado Excepcional.

Nota de prensa