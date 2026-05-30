Río Supermarket y Bancamiga entregan más de 2.000 tarjetas de crédito en Caracas

En el marco de la celebración de su séptimo aniversario, Rio Supermarket sigue dando beneficios y premiando la fidelidad de sus clientes, luego del lanzamiento de una tarjeta de crédito de circuito cerrado en alianza con Bancamiga el pasado 10 de mayo durante la Carrera 10k y Caminata 5K celebrada en Playa El Ángel, en la isla de Margarita.

Este sábado 30 de mayo desde las instalaciones de la icónica sucursal Lomas del Sol, en Caracas, anunciaron la entrega de más de 2.000 plásticos entre las Gold y Platinum con una tasa de interés del 16% anual y pago mínimo con cortes cada 30 días, hasta 12 meses de plazo, y sin monto de inicial como sus beneficios más llamativos, en medio de una jornada de encuentro con los medios de comunicación e influencers.

La VP de Negocios de Alianza de Marcas, Yanet Añez, expresó que para Bancamiga la alianza con Río Supermarket representa un paso crucial en la estrategia de bancarización y fidelización de marcas compartidas, pues no se trata solo de un instrumento financiero, sino de una herramienta de apoyo directo al presupuesto familiar, que permite a los clientes realizar sus compras de bienes esenciales con mayor flexibilidad, comodidad y ventajas exclusivas.

«La alianza con Río Supermarket nos permite estar más cerca de las necesidades cotidianas de los venezolanos. La entrega de esta tarjeta de crédito es una muestra de confianza recíproca: premiamos la fidelidad de quienes eligen nuestros servicios y les otorgamos el poder de planificar sus consumos con el respaldo de una institución sólida».

Sostuvo Añez que a partir del sábado 30 de mayo se inicia la entrega de unas 2.000 tarjetas, bajo las especificaciones Gold, de 200 y 500 dólares, y Platinum, de 1.000 dólares, al tiempo de indicar que Bancamiga realizará un operativo entre este lunes 1 y el jueves 4 de junio, con el fin de abrir cuentas y entregar la tarjeta, en la sucursal de Río de Lomas del Sol, entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

María Eugenia Rios, gerente de mercadeo y RRII, informó que: “En Rio Supermarket siempre hemos creído que “grandes metas necesitan grandes aliados”. Nuestro séptimo aniversario es un hito que queríamos celebrar devolviendo algo valioso a quienes son el corazón de nuestra marca: nuestros clientes».

PADRINOS DE LA VILLA LOS CHIQUITOS – FUNDANA

A la par de su innovación financiera, Rio Supermarket demuestra que el éxito de su modelo de gestión se traduce en bienestar para las comunidades donde opera. La marca ha desplegado una red de solidaridad sin precedentes junto a la Fundación del Niño que Amerita Protección (FUNDANA), una unión estratégica que inició el pasado 9 de febrero de 2026.

Más allá de una campaña donativa a nivel nacional en todas las sucursales de la cadena, Rio Supermarket ha asumido el rol de padrinos de una villa de «Los Chiquitos» en donde se desarrollan alrededor de 15 niños.

María Eugenia Rios informó que creen en la sensibilidad de los clientes y del venezolano en general, por ello, se espera recaudar más de 40.000$ en donaciones durante el 2026 para el desarrollo social, personal y educativo de los niños en riesgo de FUNDANA.

A su vez, Mónica Gotz, de la junta Directiva de FUNDANA, agregó: “El aporte de cada cliente es sumamente importante, cada granito de arena, suma y contribuye en la alimentación, atención médica y educación privada de niños que están en riego en Venezuela. Ellos son el futuro de un país mejor”.

Para mayor información sobre estas iniciativas, los usuarios pueden revisar los perfiles en las redes sociales oficiales de las marcas: @rio_supermarket, @bancamiga y @fundana_fundacion.