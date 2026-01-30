Recibe fondos desde el extranjero con Solución Amiga de Bancamiga

Recibir fondos desde el exterior de manera segura, fácil y rápida es una necesidad para muchos venezolanos. Solución Amiga, de Bancamiga, lo hace posible al permitir a sus clientes en Venezuela recibir recursos que se hacen efectivos de inmediato en su cuenta en bolívares.

Este servicio es ideal para personas naturales y jurídicas. También para quienes reciben algún tipo de aporte de empresas, familiares, amigos o prestan servicios freelance y tengan la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga.

El proceso es muy sencillo. El cliente Bancamiga genera un enlace (solicitud de fondos) desde Bancamiga en Línea (www.bancamiga.com) o Bancamiga Suite y lo envía al emisor en el extranjero, quien debe poseer una Tarjeta de Crédito o Débito internacional para completar la operación.

Con Solución Amiga los clientes pueden recibir remesas hasta 2.500 dólares por transacción, con un límite mensual de 6.500 dólares, en un proceso en el que las operaciones son validadas por el equipo de monitoreo transaccional de Bancamiga para mayor seguridad.

Los fondos recibidos son convertidos en bolívares de manera inmediata a la tasa del Banco Central de Venezuela, y el beneficiario en Venezuela no paga comisión por recibir el dinero. El pago lo hace quien realiza el depósito.

Con Solución Amiga, Bancamiga reafirma su compromiso con la comodidad de sus clientes y satisface una necesidad de manera fácil, rápida y segura.