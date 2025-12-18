Operativos Kids bancarizaron a 18.821 niños y adolescentes

Los operativos especiales Kids que Bancamiga impulsó por el Día del Niño y Navidad permitieron bancarizar a 18.821 niños y adolescentes en todo el país, que hoy disfrutan de los beneficios de la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga.

Durante 10 sábados de los meses de julio/agosto y noviembre/diciembre, Bancamiga abrió sus agencias en Caracas y el interior, con el fin de aperturar cuentas a niños y adolescentes cedulados entre los 9 y 17 años.

Esta iniciativa también sirvió para bancarizar a 6.875 adultos, de los cuales 4.097 abrieron su cuenta en divisas (dólares/euros) y 63 en pesos.

En estos operativos especiales Kids, Bancamiga obsequió la Tarjeta de Débito Mastercard que en sus distintas versiones, cuenta con tecnología Contactless (sin contacto) y ofrece la posibilidad de pagar en puntos de venta, hacer recargas de telefonía celular y pago móvil.

Una vez culminado el proceso de apertura de cuenta, los niños y adolescentes deben dirigirse a www.bancamiga.com, ir a la sección Kids y seguir los pasos para registrarse.

Para Bancamiga, el éxito alcanzado este año con Kids establece bases firmes para nuevos productos como la Tarjeta Prepagada Kids.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, indicó que la bancarización de niños y adolescentes es una forma de inculcar desde temprana edad la importancia del manejo responsable del dinero.

“Es una manera de formar hábitos financieros sólidos que perduran en la adultez. Los niños aprenden a valorar el esfuerzo detrás del dinero y a priorizar sus necesidades. Esto promueve independencia económica y confianza en los servicios financieros digitales”, agregó Elarba.

Aunque los operativos especiales finalizaron por ahora, los interesados pueden dirigirse con su representante a cualquiera de las 50 agencias en el país para abrir su cuenta Kids y disfrutar de las ventajas de tener una cuenta en Bancamiga. Deben llevar partida de nacimiento y copia de la cédula de identidad. En caso de que su papá, mamá o representante no sea cliente debe llevar copia de la cédula, RIF vigente, número telefónico y correo electrónico.

Para conocer los detalles de la ubicación de cada agencia visita www.bancamiga.com, sección Ubícanos.