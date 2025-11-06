Movi by Bancamiga transforma el cobro de pasaje urbano

Bancamiga en alianza con Movi introduce al mercado Movi by Bancamiga, un innovador servicio que busca transformar el sistema tradicional de pago y cobro de pasajes de transporte público, mediante una solución digital y sin contacto, que conecta a usuarios, transportistas y procesadores de pago, en un ecosistema seguro y eficiente, haciendo uso de diversos mecanismos de pago.

Movi by Bancamiga está disponible como una aplicación descargable desde las principales tiendas de aplicaciones móviles, garantizando fácil acceso para todos los usuarios.

Actualmente, las unidades de transporte público integradas a Movi by Bancamiga, cubrirán rutas urbanas en la Gran Caracas. Próximamente, el servicio se extenderá a otras rutas en todo el país, modernizando el transporte venezolano con tecnología al alcance de todos.

Este nuevo aplicativo digital no solo agiliza el pago del pasaje, sino que también aumenta la seguridad y transparencia en las transacciones, beneficiando tanto a los usuarios como a los transportistas. Movi by Bancamiga se adapta a la necesidad de una movilidad más eficiente y tecnológica, alineándose con las tendencias globales en innovación financiera y dejando atrás el uso del efectivo.

Con Movi by Bancamiga damos un paso firme hacia la modernización del transporte público en Venezuela. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones seguras, accesibles y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Más soluciones a largo plazo

Movi by Bancamiga apunta a cubrir progresivamente más rutas urbanas y suburbanas, con el objetivo de transformar la experiencia del transporte público en todo el territorio nacional.

Con este lanzamiento, Bancamiga reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y el bienestar de los venezolanos, colocando a Movi by Bancamiga como un referente en la digitalización de servicios esenciales en Venezuela.