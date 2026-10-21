MONACA: 70 años nutriendo el bienestar de Venezuela

Hay historias que se escriben día a día alrededor de la cocina venezolana. Este 2026, en Molinos Nacionales, C.A. (Monaca) conmemoramos 70 años de presencia ininterrumpida en la mesa del país, bajo la premisa institucional de que nuestros productos son «marcas tan nuestras como tuyas».

Lo que comenzó en 1956 como un proyecto enfocado en el procesamiento de materias primas para la elaboración de alimentos, hoy es una gran familia que acompaña cotidianamente la nutrición y el sabor de millones de hogares. Nuestra historia es también la tuya, y comenzó a escribirse con verdadero entusiasmo y entrega.

Desde la instalación de nuestro primer molino de trigo en Puerto Cabello en 1957, y la posterior expansión de nuestras plantas de procesamiento en el oriente y occidente del país, hemos garantizado el abastecimiento de rubros básicos para el consumo familiar.

Hoy, ese esfuerzo se refleja en las marcas tradicionales de nuestro portafolio: Harina Polar para panadería, Harina Robin Hood, Harina Juana y Condimentos La Comadre. A ellas sumamos con orgullo las innovaciones lanzadas durante este año de aniversario: Margarina Juana, Avena Robin Hood, Aceite La Comadre y el nuevo Arroz Selecto La Comadre.

Este crecimiento ha sido posible gracias a que comprendemos que el corazón de la cocina venezolana reside en el buen sabor y las tradiciones compartidas.

Es precisamente esa conexión tan especial la que nos inspiró a renovar nuestra propuesta: tomamos la calidad inigualable del clásico Arroz Mónica para transformarlo en el nuevo Arroz Selecto La Comadre, uniendo el mejor grano con la confianza de una marca que siempre sabe cómo consentirte.

Para celebrar esta trayectoria, reafirmamos nuestro compromiso humano e institucional. En este aniversario, mantenemos una visión de liderazgo fundamentada en la transparencia, la integridad y la innovación constante.

Nuestra capacidad instalada y la dedicación inquebrantable de nuestro talento humano han permitido sostener operaciones eficientes, apostando siempre al crecimiento económico del país y al bienestar de las comunidades donde operamos.

Para nosotros, nutrir el bienestar venezolano es una labor de todos los días. Agradecemos a cada familia por hacernos parte de sus recuerdos y reafirmamos nuestra vocación de seguir procesando alimentos de calidad con el mismo compromiso de hace 70 años.

NOTA DE PRENSA