MG y Maxus Puerto Ordaz entrega sus primeros vehículos del plan «Asegúrate con 500»

MG y Maxus Puerto Ordaz realizó la entrega de los primeros cuatro vehículos adquiridos a través del plan “Asegúrate con 500”, una iniciativa comercial que busca ofrecer nuevas alternativas a los guayaneses interesados en comprar un vehículo cero kilómetros.

María Alejandra Cipriani, coordinadora general de MG y Maxus Puerto Ordaz, manifestó su satisfacción por concretar las primeras entregas y destacó la confianza depositada por los clientes en ambas marcas.

“Hoy nos encontramos muy contentos celebrando la entrega de los primeros vehículos adquiridos a través del plan Asegúrate con 500. Son cuatro entregas que estamos realizando a clientes que han confiado y creído en la marca. Estamos confirmando que sí es posible adquirir un vehículo a través de este plan”, expresó.

Cipriani explicó que el programa contempla modalidades de pago a seis, nueve y doce meses, con cuotas fijas que permiten a los interesados elegir la alternativa que mejor se adapte a sus posibilidades económicas y necesidades.

Los interesados en conocer las condiciones del plan pueden acudir al concesionario MG y Maxus Puerto Ordaz, ubicado en la avenida Paseo Caroní, donde los asesores comerciales ofrecen información sobre los requisitos, los paquetes disponibles y los modelos que forman parte de la oferta.

Entre los requisitos mencionados por la representante de la empresa se encuentran la presentación del Registro de Información Fiscal (RIF), la cédula de identidad y la intención de compra.

Clientes destacan la experiencia de adquisición

Durante la jornada, los beneficiarios compartieron sus experiencias y agradecieron a la concesionaria por concretar la entrega de sus vehículos.

Verónica, una de las clientas, destacó la confianza, la transparencia y el acompañamiento recibido durante el proceso, así como la atención brindada por el equipo comercial.

Por su parte, Antonio Reina, quien adquirió una camioneta T60 pickup 4×4, manifestó su satisfacción por haber concretado la compra y resaltó la responsabilidad demostrada por la empresa durante el procedimiento.

Asimismo, Narciso Hernández, propietario de una camioneta Maxus adquirida mediante esta modalidad, señaló que logró hacer realidad su objetivo de comprar un vehículo tras completar el plan de pago en seis meses. También recomendó a otros interesados acercarse a la concesionaria para conocer las opciones disponibles.

Respaldo, servicio y garantía

La coordinadora general destacó que MG cuenta con 121 años de trayectoria internacional y ocho años de presencia en Venezuela, con una red de 18 concesionarios a escala nacional, según indicó.

Añadió que la empresa dispone de respaldo en repuestos y servicio técnico, además de una garantía de cinco años para los vehículos, conforme a las condiciones correspondientes. También señaló que las unidades reciben adecuaciones para las condiciones climáticas del país y cuentan con revisiones de servicio cada 5.000 kilómetros.

Con estas primeras entregas, MG y Maxus Puerto Ordaz busca ampliar las alternativas disponibles para quienes desean adquirir un vehículo nuevo y contribuir a la renovación del parque automotor en la región, mediante opciones comerciales adaptadas a distintas capacidades de pago.

NOTA DE PRENSA