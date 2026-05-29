Más de seis mil personas celebraron el Día de la Familia

La red de tiendas dedicada a la construcción, remodelación y decoración del hogar, cerró con una participación histórica la celebración del Día de la Familia 2026; evento que promueve la unión y los valores de la familia venezolana.

La celebración, bajo un concepto de encuentro familiar, se llevó a cabo el sábado 16 de mayo en Caracas, el domingo 17 en Valencia y el domingo 24 de mayo en Barquisimeto, congregó a más de seis mil personas en una triple jornada diseñada para el disfrute y esparcimiento.

Como principal atractivo, la vibrante Caminata Color 5K se realizó por primera vez en Caracas y Valencia, llenando las calles de alegría y una energía que se desbordaba por cuadras. El objetivo fue reforzar los lazos familiares en un ambiente festivo y lleno de color. Solo en Valencia, más de dos mil personas se registraron para esta actividad, la cual combinó el deporte con el disfrute al aire libre.

La jornada ofreció una variada agenda central que incluyó presentaciones culturales, juegos y dinámicas, y una zona infantil con variadas atracciones. El cierre musical contó con el talento de agrupaciones locales como Hatillo Salsa en Caracas, Diego Q Ramos y Candelaria Latin Pop, con La Rockola en ambas ciudades.

En Barquisimeto, los asistentes disfrutaron de una bailoterapia con explosión de colores; además de Pacheco Orquesta, Edmary Gómez y Candela Song y academias como Homegrown, VP Dance Academy y Estudio de arte y Flamenco Alalá.

El Día de la Familia, que se conmemora cada 15 de Mayo, es una fecha icónica que promueve momentos de unión y alegría. Este año estuvo cargado de mucha diversión, alegría y entusiasmo, que garantizó una tarde inolvidable, cargada de recuerdos y ganas de repetir la experiencia.

Es importante destacar que el éxito de estas actividades también fue posible gracias al apoyo de aliados comerciales como Venezolana de Pinturas, Cerámica Carabobo, Quality Metal, Tubrica, Fundición Pacífico, Belt G, Inversiones HJ, Bluexpress, Pegutil, Manpica, Flamuko, Cebra, Reinco, Quimicolor, Alcave, Bestly, Limpiasol, Moserplas, Andeli, Hea Light, Igoto, CISA, Alfa Hogar, Fuller, Vensol, Super Kreto, Venceramica, Manaplas, Inprojar, Dr. Care, Armor, Herramienta Líquida, Limpotex, Valp, Waka, Xima Import Group C.A., Cudy, Zoe, Wellmax, SIKA, Trical, Bellota, Bticino, Pedrollo, Bosch, Febeca, Simbi, Pineco, Corona, Duncan, Xia Accesorios, Charger, Fantastic Garden, Shell, Purina, El Sabueso, Cannon, Combitex, Eskpa2 Tours y Agua Dulce Producciones; quienes se sumaron para ofrecer esparcimiento y diversión a los asistentes.