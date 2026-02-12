Maracaibo inicia nueva era con la suscripción de la concesión de aseo urbano con FOSPUCA

En un acto que marca un hito en la modernización de la gestión municipal, la Alcaldía de Maracaibo y la empresa Fospuca suscribieron este jueves el contrato de concesión para el servicio público de aseo urbano y domiciliario.

La firma de este acuerdo representa la culminación de un procedimiento de selección pública que destaca por su rigor técnico, transparencia y carácter abierto, rompiendo con años de gestiones previas y garantizando la eficiencia en el manejo de desechos sólidos para la ciudad.

Una inversión estratégica para el bienestar zuliano

Como parte fundamental del compromiso de Fospuca con la capital zuliana, el plan de inversión inicial asciende a $ USD 11.295.000,00 destinados a la adquisición de activos afectos a la concesión. Este despliegue financiero se traduce en una flota tecnológica de vanguardia compuesta por 69 unidades vehiculares, entre las que destacan:

40 camiones compactadores de 20 Y³ para la recolección masiva en corredores viales y zonas residenciales.

14 unidades compactadoras de 8 Y³ para garantizar el acceso en sectores de geografía compleja.

4 unidades volteo para desplegar el servicio de limpieza.

10 unidades de supervisión

1 vehículo de auxilio vial para el control continuo del servicio.

Generación de valor social: Empleos y Sostenibilidad

La operatividad de este sistema integral de aseo urbano impulsará significativamente la economía local mediante la creación de 663 empleos directos en su fase inicial, distribuidos en personal obrero y operacional. Adicionalmente, se estima la generación de casi dos mil (2.000) empleos indirectos asociados a la cadena de mantenimiento, suministros y logística, fortaleciendo el tejido social de la región.

Excelencia certificada y servicio confiable

Fospuca reitera que todos sus procesos operativos y administrativos están diseñados bajo estándares internacionales de calidad, cumpliendo rigurosamente con las normas ISO y la legislación ambiental y de contrataciones públicas vigente. Este enfoque garantiza la continuidad del servicio, el equilibrio económico-financiero y el cumplimiento de las frecuencias diarias de recolección establecidas en el plan operativo.

Un logro de gestión para la ciudad

Para el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, la suscripción de este contrato es el resultado de una visión de ciudad moderna y sostenible. «Con la llegada de Fospuca, devolvemos a los marabinos la certeza de un servicio de calidad, gestionado con transparencia y responsabilidad institucional», destacó la autoridad municipal.

Este acuerdo, con una duración de ocho (08) años, asegura que Maracaibo cuente con una plataforma operativa capaz de recolectar diariamente los desechos generados en la ciudad, bajo un modelo de gestión que prioriza el flujo de caja y la reinversión para el beneficio de todos los ciudadanos.

Sobre Fospuca: Empresa líder en Venezuela en la gestión de servicios públicos de aseo urbano, con más de 40 años de trayectoria, comprometida con la excelencia operativa y la preservación del medio ambiente a través de procesos certificados y tecnología de punta. Para más información, visite fospuca.com .

NOTA DE PRENSA