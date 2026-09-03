La pasta favorita de los venezolanos estrena imagen: Ronco evoluciona su identidad «con el cariño de siempre»

Hay sabores que forman parte de la historia del país y, con más de 50 años acompañando las mesas venezolanas, Ronco anuncia una renovación total en su identidad y empaques. Esta evolución visual busca conectar con una nueva generación de hogares, refrescando su presencia en el anaquel y manteniendo intacta la calidad y el cariño de siempre.

El nuevo diseño destaca por su funcionalidad y reduce la presencia del clásico color rojo de la marca para comunicarse con mayor claridad. Sus nuevas secciones transparentes permiten apreciar la pasta a través de su propia forma y color, mientras que el reverso incorpora una infografía ilustrada con cuatro sencillos pasos para cocinar de forma rápida y amigable.

Esta evolución introduce además un sistema de colores para identificar cada variedad en el punto de venta: amarillo para la pasta Enriquecida, verde para la línea Jet de cocción rápida en 5 minutos, vinotinto para el portafolio Premium y morado para Especialidades culinarias. Todos los empaques destacan en su frontal el sello de elaboración con 100% trigo durum para garantizar una pasta al dente.

«Cambiamos el traje para preservar el alma», afirmó Henry Gómez, Gerente de Mercadeo de Grupo Mimesa, destacando que el rebranding comunica mejor la propuesta de la marca sin alterar su esencia. Uno de los cambios destacados es la letra «Ñ» de la frase “Hecho con cariño”, la cual se transforma en un corazón integrado como homenaje al amor que reúne a las familias.

Por su parte, Aurora Hernández, Presidenta de Grupo Mimesa, sostuvo que cambiar es clave para mantenerse vigentes y que llevar esta marca a los hogares es un motivo de orgullo y responsabilidad. Subrayó que en cada empaque entregan el punto de encuentro de millones de familias que confían en su calidad generación tras generación.

Líderes en cariño

Según el estudio más reciente de Atenas Consultores, el consumidor ubica a Ronco con un 24% en el Top of Mind del venezolano liderando la percepción de calidad, recordación espontánea y preferencia. Estos resultados la consolidan en el primer lugar de todas las categorías evaluadas.

La nueva imagen se desplegará progresivamente en los puntos de venta del país para invitar a los consumidores a disfrutar de este nuevo momento de la marca.

Para obtener más detalles e información sobre este lanzamiento, la marca invita a seguir su cuenta oficial en Instagram: @roncovzla y @grupomimesa