¡La «Furia Azul» regresa! CLX FC dirá presente en la Liga Monumental este 16 de mayo en Caracas

¡Siente la pasión del fútbol venezolano con la Liga Monumental! Por segundo año consecutivo, CLX Group y Nasar Dagga reafirman su compromiso con el talento nacional en esta emocionante segunda edición del torneo más emblemático del país. Y la noticia que todos esperaban ha llegado: “la Furia Azul regresa”; el lema de CLX Fútbol Club se hace presente con la promesa de un despliegue total de pasión y entrega en cada encuentro, “con la mirada puesta en la cima del campeonato».

Desde su inicio en 2024, la Liga Monumental ha revolucionado el panorama deportivo venezolano con un innovador formato de campeonato. Este esquema único impulsa el talento futbolístico nacional, fusionándose con la presencia de leyendas del fútbol, personalidades de la televisión e influencers; creando un espectáculo deportivo y de entretenimiento sin precedentes en Venezuela.

En esta segunda edición se vive una mezcla de pasión, emoción con nuevas experiencias, para grandes y pequeños. Desde el 15 de mayo hasta el 13 de junio del 2025, el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, se mantendrá repleto de una vibrante energía deportiva. Contando con la participación de importantes leyendas del fútbol, como el madridista, José María Gutierrez, el italiano Marco Materazzi, el campeón del mundo, Carles Puyol y el brasileño, Marcelo.

Destacando que esta segunda edición se expande, incorporando La Liga Kids, un torneo para niños entre 10 a 13 años, dando oportunidad a los más pequeños, quienes podrán entrenar, divertirse, y jugar en una competición con reglamento del formato de mayores. Donde nuestro equipo estará participando en esta competición, una semana previa al inicio de la Liga Monumental.

“Ser parte de experiencias que sumen al crecimiento de nuestros jóvenes talentos es verdaderamente muy significativo, en CLX nos sentimos orgullosos de continuar en esta segunda edición de la Liga Monumental y ser parte del impulso de las próximas leyendas del fútbol venezolano. CLX FC regresa con la mirada puesta en la cima, pero también con el firme compromiso de dejar en alto la formación y el talento de nuestros futbolistas”, expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO del grupo CLX y de CLX FC.

Por su parte, el empresario carabobeño extiende una cordial invitación a toda Venezuela a unirse al emocionante camino de CLX FC hacia la cumbre de la Liga Monumental. Súmate a la pasión de la ‘Furia Azul’ y apoya a nuestro equipo siguiéndonos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @clx.fc para no perderte ningún detalle de nuestro camino al éxito en la Liga Monumental.

‘Furia Azul’ en la Monumental

Este viernes 16 de mayo desde Caracas, CLX FC hará su debut en la semana inaugural del torneo, tras enfrentarse contra los Petroleros, en un partido emocionante, donde se verán nuevamente la cara las grandes leyendas del fútbol, el ex capitán del Barça, Carles Puyol, y el brasilero, Marcelo Vieira.

Dentro de la escuadra principal de este año se encuentran, directivos y director técnico, sus padrinos la Miss Elite Venezuela 2022, Yanuaria Verde, y el presentador de tv Adrián Lara; así como la leyenda del fútbol y ex capitán del F.C. Barcelona Carles Puyol, quien es considerado una de las figuras más representativas del club barcelonés, tras ganar 21 títulos y dos copas internacionales: la Eurocopa en 2008, y la Copa Mundial en 2010.

“Estamos convencidos que CLX FC este año dará todo en el campo de juego para alcanzar sus objetivos, aprovechando las oportunidades de aprender nuevas prácticas con grandes leyendas del fútbol”, afirmó el CEO de CLX, Nasar Dagga Mujamad.

La Liga Monumental, en su segunda edición

La emoción regresa al Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas: ¡la segunda edición de la Liga Monumental está a punto de comenzar! A partir del próximo 15 de mayo y hasta el 13 de junio de 2025, doce equipos se enfrentarán en un formato renovado y electrizante. No se pierdan los vibrantes partidos de fútbol 9, donde leyendas de la talla de Guti, Materazzi, Puyol y Marcelo demostrarán su calidad en cada encuentro.

Este año, la liga presenta un formato innovador con tres grupos de cuatro equipos. En cada jornada, se disputarán tres mini partidos de 15 minutos, donde cada uno otorgará un punto crucial. Tras la fase regular, los ocho mejores equipos avanzarán a unos emocionantes cuartos de final, seguidos de semifinales donde el mejor clasificado elegirá a su rival, culminando en una gran final por el campeonato 2025.

El torneo dará inicio el jueves 15 de mayo, con dos partidos inaugurales. Por su parte, en el segundo día de inauguración, la “Furia Azul” hará su debut tras enfrentarse a los Petroleros, en un partido que iniciará las 8:00 p.m. del viernes 16 de mayo.

De esta forma, el calendario de los juegos de CLX FC durante la fase regular de la segunda temporada de la Liga Monumental, será la siguiente:

● Petroleros vs CLX FC

VIERNES, 16 de mayo – 8:00 p.m.

● CLX FC vs Vergatarios

JUEVES, 22 de mayo – 6:00 p.m.

● Extraterrestres vs CLX FC

SÁBADO, 24 de mayo – 6:00 p.m.

● Vikingos vs CLX FC

SÁBADO, 31 de mayo – 8:00 p.m.

Únete a la Liga Monumental y juega a lo grande. Acompaña a la “Furia Azul” en cada partido a través de la señal del Canal i, canal oficial de televisión del torneo. No olvides seguir a nuestro equipo en su cuenta oficial de Instagram y TikTok como @clx.fc, para conocer todo sobre la preparación y partidos de este equipo de leyendas.