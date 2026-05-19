Kotex perfecciona el descanso femenino con el lanzamiento de su nueva Toalla Nocturna Larga Extra Protección

Kotex, marca líder (*) en el cuidado de la higiene femenina, presenta su más reciente innovación: la nueva toalla Kotex Nocturna Larga Extra Protección, diseñada específicamente para quienes buscan seguridad absoluta y un sueño ininterrumpido durante su período menstrual.

La presentación oficial se realizó en el marco de la cuarta edición de la “Expo Belleza y Bienestar Farmatodo”, celebrada del 8 al 10 de mayo en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco de Caracas. Las consumidoras que visitaron el stand de la marca pudieron conocer los beneficios de Kotex Nocturna Larga Extra Protección, participaron en dinámicas interactivas, además de recibir obsequios y muestras exclusivas del producto.

Innovación para un máximo descanso

En un mercado que exige soluciones cada vez más eficaces, Kotex establece un nuevo hito al introducir la toalla más larga de su portafolio. Con una extensión de 350 mm, este producto se posiciona estratégicamente como la opción de mayor cobertura, superando los estándares actuales y ofreciendo una barrera física superior contra derrames.

La nueva Kotex Nocturna Larga Extra Protección no solo destaca por su tamaño; sino que integra tecnología avanzada para abordar las principales preocupaciones de las mujeres en cada noche de flujo intenso:

Protección total: Gracias a su escudo antifiltraciones y barreras antiderrames, garantiza hasta un 100% de eficacia contra fugas.

Diseño superior: A pesar de su longitud, es ultradelgada y más suave, lo que permite una adaptación perfecta al cuerpo sin sacrificar la discreción ni la comodidad.

Frescura continua: Incorpora un sistema de bloqueo de olores que brinda tranquilidad durante todas las horas de sueño.

“Me quedo con Kotex”

La campaña comunicacional para este lanzamiento se despliega bajo el concepto «Me quedo con Kotex», una narrativa que resalta el empoderamiento y la autonomía femenina. Con mensajes como «Me quedo con mi calma» o «Me quedo con mi protección», la marca se consolida como el aliado que entiende a la mujer a lo largo de su ciclo y diseña soluciones que se adaptan a su ritmo de vida.

Kotex Nocturna Larga Extra Protección viene en un práctico empaque de 6 unidades, el cual ya se encuentra disponible en puntos de venta a nivel nacional.

Para conocer más sobre Kotex se puede visitar sus plataformas digitales: @kotexvzla en Instagram y Tik Tok, y como Kotex Venezuela en Facebook.

(*) Dato establecido según información extraída de investigación desarrollada en 2026 por Atenas Grupo Consultor (RIF: J-29942968-6), que incluyó un panel de cadenas colaboradoras del canal autoservicio con más de 1.000 tiendas a nivel nacional.