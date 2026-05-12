José Simón Elarba: «Invertir en la salud es un pilar fundamental para el desarrollo del país»

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, asegura que “invertir en la salud es un pilar fundamental para el desarrollo del país”. Es por esto que, con su estrategia de Responsabilidad Social, el banco reafirma su compromiso con Venezuela y el bienestar de los venezolanos al cumplir cuatro años de apoyo sostenido al Hospital Dr. Domingo Luciani.

Esta alianza estratégica ha permitido la modernización de equipos, la mejora de infraestructura y el fortalecimiento de la capacidad quirúrgica de uno de los centros de salud más importantes del país, beneficiando a miles de personas que acuden a esta institución médica, agrega Elarba.

Desde 2023, la institución financiera ha enfocado sus esfuerzos en dotar al hospital con tecnología de punta y herramientas especializadas, entendiendo que la salud es un área de atención fundamental.

“El histórico de aportes de Bancamiga al hospital refleja una gestión planificada y orientada a las necesidades críticas del centro asistencial, ayudando a garantizar el acceso al derecho humano a la salud”, recalca el Presidente de la Junta Directiva del banco.

La institución financiera inició esta política de responsabilidad social con la entrega de una cama quirúrgica traslúcida y un resectoscopio de alta tecnología para procedimientos de los servicios de urología y ginecología.

Asimismo, se dotó al hospital con 93 piezas de instrumental quirúrgico de acero inoxidable (de fabricación alemana) y un kit especializado para el programa de cirugía bariátrica. Además, se iniciaron planes de recuperación de infraestructura y se brindó atención bancaria directa al personal médico en sus puestos de trabajo.

Apoyo continuo

En el año 2024, el esfuerzo de Bancamiga se enfocó en otras dos áreas estratégicas. La institución entregó tres cajas de instrumental quirúrgico especializado para traumatología y ortopedia, áreas de altísima demanda tanto en cirugías de emergencia como en cirugías electivas.

Otro hito importante fue la donación de 42 piezas de protección radiológica (petos plomados, máscaras y lentes, entre otros), garantizando la seguridad del personal médico y pacientes en el servicio de radiología, así como durante intervenciones de mediana y alta complejidad.

Al siguiente año, la dotación al centro de salud incluyó camas eléctricas de tres posiciones y monitores multiparámetros para el seguimiento de los signos vitales. Además, se entregó un generador de lesiones de última generación, permitiendo el manejo del dolor mediante radioterapia de frecuencia, una opción terapéutica innovadora para los pacientes del Hospital Domingo Luciani.

José Simón Elarba destaca que “este 2026, Bancamiga mantuvo su respaldo al hospital contribuyendo de forma decisiva en la operatividad del área quirúrgica”, con la ejecución de trabajos especializados de reparación y mantenimiento del sistema de climatización de los quirófanos.

Esta obra – que incluyó el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de enfriamiento- garantiza la asepsia y las condiciones óptimas del área de cirugía, asegurando la continuidad de las intervenciones y la capacidad operativa del centro asistencial.

“Nuestra misión va más allá de ofrecer servicios financieros. Con nuestro compromiso social buscamos transformar positivamente el entorno donde operamos. El Hospital Domingo Luciani es un referente de salud y para Bancamiga es un orgullo invertir en la salud de los venezolanos y contribuir a que su personal médico cuente con las herramientas necesarias para salvar vidas”, aseveró.

Un enfoque humano

Más allá de los equipos, el compromiso de Bancamiga ha tenido un rostro humano. Durante estos años, directivos y embajadores de la marca han visitado las instalaciones, especialmente el área de hospitalización pediátrica, llevando mensajes de esperanza y alegría a los niños recluidos.

Con estas acciones, Bancamiga ratifica que su inversión social es una gestión de largo aliento, enfocada en ampliar el acceso a la salud y fortalecer las instituciones que sirven a los venezolanos.