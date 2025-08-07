Gema Labs, C.A.: Alta tecnología farmacéutica y calidad al mejor precio

Gema Labs, C.A., ciencia con calor humano, el nuevo laboratorio venezolano de alta tecnología que cuenta con fabricación nacional, llega al mercado para revolucionar el acceso a medicamentos, ofreciendo al paciente máxima calidad, cumpliendo con estándares internacionales y precios competitivos.

Con una visión innovadora y un firme compromiso con la salud de los venezolanos, Gema Labs, C.A., se posiciona como una alternativa innovadora y confiable en dentro de la industria farmacéutica venezolana, ofreciendo nuevas formulaciones rigurosamente desarrolladas por profesionales altamente calificados, tecnología de punta centrando su enfoque en el paciente.

Gema Labs, C.A.: Es excelencia al Mejor Precio

✔ Tecnología de avanzada: procesos farmacéuticos con equipos de última generación para garantizar la exactitud, eficacia y seguridad en sus productos.

✔ Precios accesibles: Medicamentos de alta gama, sin sobrecostos innecesarios.

✔ Calidad garantizada: estrictos controles de calidad en cada etapa del proceso bajo una filosofía de gestión de la calidad, cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura y demás normativas sanitarias que rigen la materia, desde la recepción de las materias primas, el proceso de formulación, manufactura hasta la obtención del producto final.

✔ Compromiso social: Llevar soluciones terapéuticas de alto nivel y calidad a toda la población.

«En Gema Labs estamos redefiniendo la farmacéutica en Venezuela: combinamos ciencia, tecnología, innovación y responsabilidad Social siempre alineados con el medio ambiente para ofrecer medicamentos confiables a precios justos. Nuestra misión es crecer junto al bienestar de los venezolanos, siendo un aliado confiable, por eso nuestro slogan: “Ciencia con calor Humano«, afirmó Yessenia Aurrecoechea, gerente de mercadeo.

Con un modelo de negocio orientado a la accesibilidad y la excelencia, Gema Labs, C.A., inicia operaciones con un portafolio enfocado en terapias esenciales, proyectándose como un actor clave en el sector salud del país.

Contacto:

(+58) 212 307 1019

Calle Vargas, Urb. Boleita Norte, Caracas-Venezuela.

www.gemalabs.com.ve

NOTA DE PRENSA