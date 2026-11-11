Fondo Editorial Bancamiga presenta “Manual para Emprendedores: 6 preguntas claves para emprender y crecer en Venezuela”

El Fondo Editorial Bancamiga presentó el libro “Manual para Emprendedores 2ª. parte. 6 preguntas claves para emprender y crecer en Venezuela”, durante una amena tarde-noche, en la se llevó a cabo el bautizo del libro con pétalos de rosas rojas.

Se trata de una nueva publicación de su Fondo Editorial Bancamiga, que busca acompañar a los emprendedores venezolanos en la consolidación y escalamiento de sus negocios.

La iniciativa forma parte de la experiencia acumulada por el banco durante los últimos cuatro años a través de su programa de formación y desarrollo empresarial.

Vale acotar que este programa ha permitido beneficiar a más de 10.000 emprendedores en toda Venezuela, para brindarles herramientas y fortalecer sus capacidades gerenciales, así como mejorar sus modelos de negocio y generar oportunidades de crecimiento sostenible.

José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, señaló que con esta segunda entrega, Bancamiga responde a una realidad empresarial más compleja. Debido a que el nuevo manual aborda desafíos que enfrentan los emprendimientos en sus etapas de crecimiento, ofreciendo conocimientos técnicos y estratégicos que permitan evolucionar de iniciativas nacientes a empresas sólidas, eficientes y escalables.

“El emprendimiento constituye un motor fundamental para la generación de empleo, la innovación y el crecimiento económico del país. Por eso, en Bancamiga continuamos impulsando iniciativas orientadas a la formación y fortalecimiento del ecosistema emprendedor venezolano”, recalcó.

«MANUAL DE EMPRENDEDORES: 10 PREGUNTAS PARA EMPRENDER Y CRECER EN VENEZUELA»

El primer volumen, “Manual para Emprendedores. 10 preguntas clave para emprender y crecer en Venezuela”, nació precisamente de ese contacto permanente con los emprendedores.

Una publicación gratuita disponible en formatos digital e impreso que respondió a las principales inquietudes expresadas por quienes participaron en las jornadas de capacitación impulsadas por Bancamiga.

El manual incorporó además recursos multimedia y recomendaciones prácticas orientadas a transformar ideas en proyectos sostenibles.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

En cada capítulo del manual se responde a las preguntas:

¿Cómo transformar la formalidad legal en la ventaja competitiva de mi emprendimiento?

¿Cómo generar beneficios económicos con responsabilidad ambiental y ética?

¿Cómo identificar las necesidades del consumidor para que mi negocio sea exitoso?

Además, el manual también contesta: ¿Es la inteligencia artificial el motor que necesita mi emprendimiento para escalar con solidez en el mercado actual? ¿Qué estrategias financieras debo desarrollar para pasar de la etapa de supervivencia a empresa rentable? ¿Cómo fortalecer mi autoconfianza y liderazgo para tomar decisiones estratégicas que lleven a mi negocio al siguiente nivel.

La publicación fue desarrollada por Adela Barreto, Mauricio Parilli, Martha Lucero, Joco González, Jesús Palacios y Maickel Melamed, reconocidos profesionales con amplia experiencia en áreas vinculadas al emprendimiento, la gestión empresarial, la innovación y el desarrollo organizacional.

El prólogo estuvo a cargo del economista Luis Oliveros, mientras que el diseño editorial fue realizado por Carolina Arnal y Waleska Belisario.

Con esta nueva obra, el Fondo Editorial Bancamiga reafirma su propósito de democratizar el acceso al conocimiento y poner a disposición de los venezolanos herramientas de alto valor que contribuyan a impulsar empresas más competitivas, sostenibles y preparadas para enfrentar los retos del mercado.

Las versiones digitales gratuitas de “Manual para Emprendedores. 10 preguntas clave para emprender en Venezuela” y “Manual para Emprendedores 2ª. parte. 6 preguntas claves para emprender y crecer en Venezuela” están disponibles para su descarga a través de www.bancamiga.com.