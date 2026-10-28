Filomena Petrucci suma un nuevo hito a su trayectoria artística con la Medalla Benemerenti

Esta prestigiosa distinción, otorgada por el Papa, reconoce una trayectoria donde arte, espiritualidad, fe y servicio se funden en un lenguaje con profunda resonancia nacional e internacional.

La reconocida artista plástica venezolana Filomena Petrucci suma un nuevo y significativo hito a su trayectoria con la concesión de la Medalla Benemerenti, una distinción pontificia otorgada por la Santa Sede como homenaje a aquellas personas que han prestado un servicio meritorio a la Iglesia Católica y a la sociedad. Este galardón adquiere un significado especial dentro de una vida dedicada al arte en la que la espiritualidad, la fe y el servicio han ocupado un lugar indiscutible.

Al recibir este honor, Petrucci comparte con profunda emoción: “Recibo la Medalla Benemerenti con mucha humildad y gratitud. Es un reconocimiento que abraza no solamente mi trayectoria artística, sino también tantos años en los que he procurado unir arte, fe y servicio. Me honra que una artista de nuestro país pueda recibir esta condecoración y que, a través de ella, se haga visible la riqueza del arte venezolano; quisiera que sea también un motivo de alegría para otros artistas de nuestra tierra que trabajan con perseverancia y llevan nuestra cultura más allá de las fronteras”.

A lo largo de su extensa trayectoria —esencialmente autodidacta y consolidada con rigor y experimentación—, Petrucci ha participado en más de 130 exposiciones individuales y colectivas. Su obra ha trascendido fronteras con presencia en museos, galerías e instituciones culturales de Venezuela, Italia, España, Estados Unidos, Suiza, México, Brasil, Chile, Costa Rica, Mónaco, Alemania y Francia, destacando espacios como el Museo Nina, la Pinacoteca d’Arte Moderna e Contemporanea Il Cuneo y el Emerson College, además de haber sido galardonada en 2025 en la Biennale di Roma dentro de la exposición Segni di Pace.

Su pintura dialoga principalmente con el neoexpresionismo y el neoinformalismo desde una mirada contemporánea. Como ella misma define: “Mi pintura es una búsqueda de luz interior, donde el gesto, el color y la materia revelan la dimensión espiritual de la experiencia humana”. Dentro de ese universo creativo, el arte sacro y la figura de José Gregorio Hernández han jugado un papel fundamental. Su rigurosa investigación iconográfica dio vida a la muestra Biografía del Dr. José Gregorio Hernández en la Iconografía Artística Plástica de Filomena Petrucci en la Casa Museo José Gregorio Hernández, labor que en 2023 le valió una Mención Honorífica otorgada por el Cardenal Baltazar Porras Cardozo por su difusión evangelizadora y catequética.

Asimismo, en 2025 recibió dos premios especiales de arte sacro otorgados por la Arquidiócesis de Caracas: “Nuestra Señora de Caracas” y “Santos somos todos”.

Lejos de constituir un punto de llegada, este galardón pontificio encuentra a la artista mirando hacia el futuro. Entre sus próximos proyectos se encuentra fortalecer su proyección en Europa y desarrollar nuevas líneas temáticas en torno a la espiritualidad contemporánea, el cuidado de la naturaleza y la transformación del dolor en esperanza.

“Quiero seguir investigando y experimentando. No deseo que los reconocimientos se conviertan en un punto de llegada. Los recibo con gratitud, pero también como una invitación a continuar. Siento que todavía tengo mucho que pintar, mucho que aprender y, sobre todo, mucho que compartir a través del arte”, señala Petrucci.

La Medalla Benemerenti corona así una etapa de madurez creativa y reafirma el compromiso de Filomena Petrucci de seguir haciendo del arte un espacio de encuentro, contemplación y servicio.