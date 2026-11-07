Er Conde del Guácharo, Benjamín Rausseo, anuncio la reinauguración de su resort en Punta De Mata

En un paso firme hacia el fortalecimiento de la economía nacional y el impulso sostenido del sector turístico y corporativo de la región oriental, el reconocido empresario y productor venezolano Benjamín Rausseo anunció la esperada reinauguración de la infraestructura hotelera Guácharos Resort, estratégicamente ubicada en Punta de Mata, zona considerada el corazón petrolero e industrial del estado Monagas.

Con una marcada visión de futuro y un compromiso inquebrantable con la gestión directa de sus unidades de negocio, Rausseo —ampliamente conocido en el ámbito nacional como «El Conde del Guácharo»— reafirma su confianza en el potencial productivo y de inversión en el país a través de este proyecto de gran envergadura. Guácharos Resort se integra formalmente al sólido conglomerado Guácharos’s Enterprise, consolidando su liderazgo y presencia en el sector de servicios, hospitalidad y entretenimiento.

Un hito de inversión y desarrollo para el oriente del país

La reinauguración de esta infraestructura responde a la creciente demanda de servicios de alojamiento de alta calidad en una zona clave para la industria petrolera y de hidrocarburos. El complejo ha sido optimizado para ofrecer estándares internacionales que atiendan tanto al viajero corporativo como al turista que recorre la región oriental.

«Estamos dedicados personalmente a impulsar iniciativas que generen empleo formal, dinamicen la economía local y ofrezcan instalaciones de primera clase para el desarrollo regional», destacó Rausseo durante el acto central, subrayando la importancia estratégica de acompañar el crecimiento productivo del estado Monagas con una oferta hotelera a la altura de los requerimientos más exigentes del mercado actual.

Cuatro décadas de trayectoria y compromiso empresarial

Este importante relanzamiento adquiere un simbolismo especial al coincidir con la celebración de los 40 años de creación de Guácharos’s Enterprise (1986-2026). A lo largo de cuatro décadas, este grupo empresarial se ha consolidado como un referente de diversificación comercial, industrial y turística en Venezuela, destacándose siempre por impulsar marcas e iniciativas de alto impacto social, generación de fuentes de trabajo y bienestar para las comunidades donde opera.

Con esta reapertura, Guácharos Resort no solo revitaliza la oferta de hospitalidad de Punta de Mata, sino que también ratifica que la empresa privada nacional sigue apostando con optimismo, trabajo y solidez al futuro económico de Venezuela.