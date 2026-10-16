EPA recolectó más de cuatro toneladas de basura en jornadas del Día Mundial de Playas

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Playas, la red de tiendas EPA reafirmó su compromiso con el cuidado del medio ambiente al realizar con éxito un total de siete jornadas de voluntariado en distintas costas y espacios naturales del país.

Las actividades contaron con la participación activa de 410 voluntarios, conformados por colaboradores y acompañantes, quienes aportaron su tiempo libre para sumar un total de 2050 horas de trabajo en pro de la naturaleza.

Gracias a esta valiosa tarea, se logró la recolección de cuatro mil 486,36 kilos de desechos. Como todos los años, el desarrollo de las actividades contó con el apoyo técnico y metodológico de la Fundación para la Defensa de la Naturaleza (Fudena).

Las jornadas se realizaron entre el 19 y el 30 de septiembre en diversos puntos del territorio nacional, incluyendo La Cumboteña (Puerto Cabello), La Punta (Ocumare de la Costa), La Playita (La Guaira), La Puntica (Península de Paraguaná), Vereda del Lago 2, Caño Salado (Puerto La Cruz) y el Río Mapirito, estado Monagas.

Estas labores se llevaron a cabo como parte del programa de acción social «Ayudar Es Voluntario», iniciativa impulsada por la organización para promover la responsabilidad ambiental, la sostenibilidad y el trabajo comunitario.

Con estos resultados, EPA ratifica el compromiso continuo de su equipo humano hacia la preservación de los ecosistemas marinos y la protección del entorno natural, fortaleciendo alianzas institucionales en favor de un impacto positivo e integral para el país.