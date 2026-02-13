EPA invita a disfrutar de la temporada de carnaval en familia

La vibrante temporada de Carnaval ha llegado, marcando el inicio de días llenos de color, alegría y diversión; por ello EPA invita a disfrutarla con tiempo de calidad en familia, ofreciendo amplio surtido y precios de oportunidad en todas las tiendas a nivel nacional.

Estos días festivos se presentan como la oportunidad perfecta para desconectar de la rutina y sumergirse en experiencias memorables, ya sea explorando nuevos destinos o creando planes divertidos para compartir en el hogar con familiares y amigos.

Para muchas familias, el Carnaval es sinónimo de viajes, el momento ideal para descubrir pueblos cercanos, visitar la costa o la montaña, para lo cual se necesita tener el vehículo en excelentes condiciones. El mantenimiento adecuado y todos los artículos esenciales a bordo son esenciales para prevenir y garantizar la tranquilidad en el camino, entre esos elementos necesarios se pueden mencionar: el kit de asistencia automotriz, lubricantes y refrigerantes.

Sin embargo, no es necesario emprender una travesía para tener unas vacaciones inolvidables; puesto que transformar el hogar en un centro de diversión se ha convertido en una de las opciones principales en la actualidad, acondicionar el jardín o terraza y disfrutar al aire libre con piscina y parrilla es un plan que nunca falla.

La red de ferreterías ofrece amplia variedad para esta tendencia, con artículos de temporada a precios de oportunidad, como cavas, sillas de exterior, flotadores, piscina, carpa, pelota inflable, set de muebles de jardín y todo lo necesario para sus planes al aire libre.

Esta temporada es una invitación al disfrute; ya sea bajo el sol de la playa o en la comodidad del jardín el objetivo es coleccionar recuerdos felices y celebrar la alegría de estar juntos.

Horario especial

Durante los días feriados, todas las tiendas estarán abiertas en horario especial, en Valencia, EPA de la Michelena de 8:00 am a 5:00 pm, en el Centro Comercial La Granja de 9:00 am a 8:00 pm y San Diego de 9:00 a 7:00 pm.

En Caracas, Maturín, Maracay y Puerto La Cruz las tiendas funcionarán de 8:00 am a 8:00 pm. Mientras que en Barquisimeto, la sucursal del Centro Comercial Las Trinitarias de 9:00 am a 8:00 pm y zona industrial de 9:00 am a 5:00 pm.

Las sedes de Punto Fijo y Maracaibo estarán abiertas de 9:00 am a 7:00 pm.

Para mayor información, puede visitar @FerreteríaEPAVE X, Ferretería EPA Venezuela en Instagram y Facebook, y también la página web .

