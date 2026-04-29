EPA celebra el Día de la Familia en Caracas, Valencia y Barquisimeto

EPA celebrará el Día de la Familia con una triple jornada de eventos que se llevarán a cabo en Caracas el sábado 16, Valencia el domingo 17 y Barquisimeto el domingo 24 de mayo; bajo un concepto que promueve la unión y el disfrute familiar a través de experiencias inolvidables.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el gerente general de EPA, John Prada detalló que las actividades centrales incluirán una vibrante Caminata Color, un espacio diseñado para el esparcimiento, la alegría y la actividad física moderada.

Estos eventos se realizan de la mano con los Centros Comerciales Expreso Chacaíto en Caracas, La Granja en Valencia y Las Trinitarias en Barquisimeto, los cuales dispondrán de sus espacios para ofrecer a los asistentes una amplia agenda llena de arte, cultura, diversión y música.

La celebración iniciará a las 3:00 pm con presentaciones culturales, juegos y dinámicas para todos los miembros de la familia. Contará con un área infantil con parque y atracciones para los más pequeños. También se ofrecerán experiencias creativas para todas las edades.

Color y alegría

Por primera vez, la red de tiendas dedicada a la construcción, remodelación y decoración del hogar, realizará dos caminatas (en Caracas y Valencia), que inundarán las calles de alegría y color.

Ambos recorridos pautados para iniciar a las 5:00 pm serán de cinco kilómetros, con una ruta diseñada para la recreación y el ejercicio físico en familia, acompañada de explosiones de colores que harán vibrar cada ciudad.

El objetivo principal de estas caminatas es reforzar los lazos familiares en un ambiente festivo y colorido. Luego de esta actividad, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales con las agrupaciones Hatillo Salsa, Diego Q Ramos y Candelaria Latin Pop en Caracas y Valencia respectivamente.

Ambos cierres estarán a cargo de la reconocida banda La Rockola. En Barquisimeto, Pacheco Orquesta, Edmary Gómez y Candela Song, amenizarán el ambiente. De igual manera, mientras se realiza la caminata, quienes prefieran quedarse en el evento central podrán disfrutar de juegos, dinámicas, talleres, shows infantiles y más.

Como cada año, esta agenda cuenta con el apoyo de importantes aliados comerciales, Venezolana de Pinturas, Cerámica Carabobo, Quality Metal, Tubrica, Fundición Pacífico, Belt G, Inversiones HJ, Bluexpress, Pegutil, Manpica, Flamuko, Cebra, Reinco, Quimicolor, Alcave, Bestly, Limpiasol, Moserplas, Andeli, Hea Light, Igoto, CISA, Alfa Hogar, Fuller, Vensol, Super Kreto, Venceramica, Manaplas, Inprojar, Dr. Care, Armor, Herramienta Líquida, Limpotex, Valp, Waka, Xima Import Group C.A., Cudy, Zoe, Wellmax, SIKA, Trical, Bellota, Bticino, Pedrollo, Bosch, Febeca, Simbi, Pineco, Corona, Duncan, Xia Accesorios, Charger, Fantastic Garden, Shell, Purina, El Sabueso, Cannon, Combitex,KM43, Eskpa2 Tours y Agua Dulce Producciones.

Durante el encuentro con los medios, que se llevó a cabo en la tiendas de Los Ruices, Prada reiteró que la celebración del Día de la Familia es una fecha importante e icónica para EPA, una manera de reafirmar el compromiso con los hogares venezolanos, que más allá de la venta de productos, busca generar momentos de unión y alegría. Vale destacar que, estas actividades son completamente gratuitas. Sin embargo, quienes deseen participar en la caminata deben registrarse a través de un formulario.

El gerente general de EPA estuvo acompañado por la jefe de Iniciativa Comunitaria, Sandra Teixeira, la coordinadora de Relaciones Públicas de Centros Expresos, Yrina Guaramato y la coordinadora de Relaciones Públicas del Centro Comercial La Granja, Elineth Silva.

De igual manera, Prada mencionó que el programa que promueve la educación ambiental, Topodesafio, se encuentra en la fase final de la segunda edición. Más de 45 instituciones educativas están desarrollando sus proyectos, basados en Huertos con Propósito: «Espacios para crecer y restaurar».

Vale recordar que este es proyecto de Topotepuy en alianza con EPA como patrocinador principal. Para mayor información, puede visitar @FerreteríaEPAVE X, Ferretería EPA Venezuela en Instagram y Facebook, y también la página web.