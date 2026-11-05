El nuevo ron que conecta 100 años de historia: Santa Teresa 1796 X.O.

El tiempo y la maestría ronera se encuentran en una nueva creación de Ron Santa Teresa. La compañía presentó Santa Teresa 1796 X.O., su nuevo ron ultra premium y una expresión sofisticada de generaciones dedicadas al arte de hacer este líquido excepcional con un siglo de historia.

El lanzamiento se celebró en una gala exclusiva en el Teatro Nacional de Caracas, que reunió a un selecto grupo de figuras reconocidas y referentes venezolanos para presenciar el encuentro entre los últimos 100 años en Venezuela y el legado de Ron Santa Teresa en una obra que combinó música, humor y celebración.

El reconocido humorista venezolano Laureano Márquez fue el protagonista de un extraordinario diálogo que recorrió un siglo de historia venezolana y convirtió la presentación en un homenaje a las raíces, la tradición y el tiempo como testigo de aquello que perdura.

La producción general de Claudia Salazar junto a la producción audiovisual de ADS Master Group y dirección actoral de Doustin Zapata, reunió al elenco de actores de Clas Producciones y a la actriz Andreina Blanco para interpretar el guión original de Nacho Palacios y el equipo de Crack Estudio.

La experiencia se complementó con la colaboración entre la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por la maestra Elisa Vegas y el DJ Marco Allen, quienes fusionaron melodías clásicas y modernas que conectaron las distintas décadas del país.

La ceremonia reunió al talento aragueño de reconocimiento internacional, como el de Efraín Mogollón y sus exclusivo con diseños cargados de sobriedad y elegancia y el de Gerardo Rasetta una de las figuras más emblemáticas de la sastrería tradicional y la moda masculina en Venezuela.

El evento contó también con la exclusiva joyería artesanal de Kakalaka, piezas elaboradas por Vanessa Vinck y Alesia Chumaceiro. Durante la noche, Festejos Mar acompañó el brindis y la celebración del evento.

“Con Santa Teresa 1796 X.O. seguimos elevando nuestra tradición ronera, honrando un legado construido a lo largo de generaciones. Santa Teresa 1796 ha conquistado el reconocimiento nacional e internacional por su excelencia y sus más de 120 medallas de oro en competencias internacionales, y esta innovación representa una nueva expresión de su maestría y cien años de conocimiento, que nos recuerda que lo extraordinario toma tiempo”, expresó Andrés Chumaceiro, director de Operaciones de Ron Santa Teresa.

Con esta nueva propuesta los maestros roneros seleccionaron líquidos de las reservas más exclusivas, con rones de hasta un siglo de historia que se unen para celebrar tres hitos fundamentales: los 230 años de la Hacienda Santa Teresa, el centenario de Alberto J. Vollmer y las tres décadas de Santa Teresa 1796.

Su elaboración incorpora un proceso de maduración que combina el método de Solera junto con barricas y toneles de roble de Limousin francés para lograr una mezcla de gran complejidad y elegancia excepcional.

El resultado es un ron de mayor profundidad, que mantiene la suavidad y balance característicos de Santa Teresa 1796 y contiene notas de madera, frutos secos y tabaco.

Una propuesta dirigida a consumidores que valoran la calidad, el origen y la diferenciación, y que buscan bebidas exclusivas para celebrar logros personales, compartir ocasiones importantes o elegir un regalo sofisticado.

“Lo que hace especial a Santa Teresa 1796 X.O. es la historia que hay detrás, una reserva familiar que comenzó en 1926 y hoy, cien años después, se encuentra presente en esta innovación. Es un producto que refleja el trabajo de generaciones de artesanos del ron, que con su experiencia y maestría han sabido cuidar ese legado y transformarlo en algo excepcional”, afirmó Nancy Duarte, Maestra Ronera de Santa Teresa.

Este nuevo producto de Ron Santa Teresa se incorpora de manera permanente al portafolio y busca darles a los consumidores del país la primicia de celebrar con un ron que representa su trayectoria y sus raíces.

Está disponible únicamente en Venezuela y es la continuación del acompañamiento de la marca a los venezolanos en sus celebraciones más memorables. Por eso, se convierte en la opción ideal para regalar y compartir, llegando al mercado justo antes de la temporada decembrina, una época para brindar y celebrar.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con 230 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.

NOTA DE PRENSA