El corazón histórico de Caracas se fortalece: Bancamiga se une a la protección del Museo Sacro y el Archivo Arquidiocesano

Detrás de cada documento antiguo, cada pintura religiosa y cada rincón del centro histórico de Caracas, hay una historia que nos define como venezolanos. Conscientes de la importancia de mantener vivas estas raíces, Bancamiga ha decidido dar un paso al frente para apoyar la operatividad del Museo Sacro de Caracas y del Archivo Histórico Arquidiocesano, asegurando que su valioso legado siga al alcance de todos.

Esta alianza va mucho más allá de un aporte financiero. Es un compromiso real con la cultura. El respaldo del banco garantizará que el equipo multidisciplinario que da vida a estos espacios —archivistas, restauradores, museólogos, guías, personal administrativo y de seguridad— pueda continuar con su labor diaria de proteger, investigar y mostrar al mundo los tesoros que resguardan.

Una alianza donde gana la cultura

Para el presbítero Gaspere Salerno, director del Archivo Histórico y Presidente del Museo Sacro, este acuerdo representa un soplo de aire fresco y una oportunidad dorada para ambas partes.

«Ha sido una sinergia bien interesante, donde ambas instituciones ganan. Bancamiga promueve el arte y la cultura venezolana, mientras nosotros conservamos, restauramos y difundimos este patrimonio religioso, que es vital para la Iglesia y, sobre todo, para toda la nación».

Para dimensionar el valor de estos espacios, vale destacar lo que custodian:

El Archivo Histórico Arquidiocesano: es uno de los tesoros documentales más importantes del país. En sus estantes reposan expedientes e historias que datan del siglo XVI. Es una fuente inagotable para entender el pasado de Venezuela.

El Museo Sacro: más que un lugar estático, es un centro vivo de encuentro espiritual, educativo y cultural. Alberga una de las colecciones de arte religioso más imponentes de la región y ofrece diplomados y estudios avanzados en arte sacro en alianza con universidades nacionales.

¡Visítalos!

Ubicado en el propio casco histórico de la capital, el Museo Sacro te espera de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:30 p.m. Su agenda siempre está en movimiento con visitas guiadas, conversatorios y exposiciones que conectan el pasado con el presente.

Además, en alianza con universidades nacionales, ofrece estudios avanzados en arte sacro y archivos históricos eclesiásticos, así como diplomados especializados.

Con su respaldo financiero, Bancamiga asegura que las puertas de ambos centros seguirán abiertas y servirán para diseñar nuevos proyectos pedagógicos y actividades, con el fin de que más venezolanos se reconecten con su propia historia.