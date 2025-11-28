Distrilab presenta DistroNAD+: El poder de verte y sentirte bien, desde adentro

En un evento realizado ante medios de comunicación en el Hotel Renaissance de Caracas, Distrilab anunció el lanzamiento de su última innovación: DistroNAD+, el nuevo integrante de la exitosa Línea Distro, que viene a marcar un antes y un después en todo lo relacionado a bienestar, energía y nutrición celular.

DistroNAD+, es un nutracéutico de acción multifuncional, diseñado para actuar como un poderoso antioxidante celular, antienvejecimiento, antiinflamatorio y bioenergético. Su fórmula única y sinérgica combina ingredientes clave en altas concentraciones para una eficacia óptima, siendo el primero en el mercado venezolano con esta composición.

Contiene 400 mg de NAD+ más 200 mg de NMN (precursor del NAD+) que hace que el cuerpo produzca mayor cantidad de NAD+ de manera natural, adicional a los 400 mg por dosis que ofrece la fórmula. También incluye: 200 mg de resveratrol, 200 mg de cúrcuma y 200 mg de astaxantina. Posee la concentración más alta de NAD+ por cápsula del mercado.

La efectividad de DistroNAD+ radica en la combinación estratégica de sus componentes:

NMN y NAD+: Actúan como activadores metabólicos que restauran y regeneran la energía celular, activan las sirtuinas, proteínas que actúan como «guardianas» de la salud celular, regulando funciones clave como el metabolismo, la reparación del ADN y la respuesta a la inflamación y el estrés oxidativo. Sus principales funciones son promover la longevidad y la salud celular.

Resveratrol y astaxantina: Ofrecen una poderosa protección antioxidante al neutralizar los radicales libres. Protegen las membranas celulares y mejoran la salud cardiovascular, ocular y cutánea.

Cúrcuma (Curcumina): Ejerce una notable acción antiinflamatoria que ayuda a reducir la inflamación sistémica, mejora la función articular y brinda protección contra diversas enfermedades crónicas.

DistroNAD+ está especialmente indicado para:

Regenerar las células y evitar el daño oxidativo

Retarda el envejecimiento y ayuda reparar el ADN

Mejorar la función cognitiva (concentración y fatiga mental) y el estado de ánimo.

Ofrecer apoyo a la salud cardiovascular y metabólica.

“DistroNAD+ posee una formulación premium pensada para quienes buscan calidad, respaldo científico y resultados reales. Eso es lo que representa DistroNAD+: ciencia aplicada a la vida diaria, accesible, potente y diseñada para acompañarnos en el camino hacia una versión más enérgica, más equilibrada y más saludable de nosotros mismos. Hoy celebramos más que un producto. Celebramos una nueva forma de entender nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra longevidad. Celebramos un aliado creado para impulsarnos desde adentro hacia afuera. Bienvenidos a la era de la energía celular”, señaló Milbia Leal, gerente de producto de Distrilab.

Durante la jornada, se presentó la ponencia “Evidencia científica de los componentes DistroNAD+”, a cargo de la doctora Patricia Mantilla Guevara, en la que se expuso un análisis detallado sobre el proceso del envejecimiento y se mostraron las evidencias científicas que avalan la efectividad de cada uno de los ingredientes de DistroNAD+

Compromiso con la calidad para Venezuela

DistroNAD+ se une al portafolio de la línea Distro, que también incluye a Distrovit, Distrovit Gel Forte, DistroSleep, DistroMag, DistroEyes y DistroSil Q Forte. Toda la línea Distro es fabricada en Estados Unidos bajo los más estrictos controles de calidad, con la aprobación de la FDA y la garantía de ser libres de gluten.

Distrilab, es una compañía dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos. Adicional a la línea Distro, su portafolio lo conforman medicamentos cardiovasculares, respiratorios, antiinfecciosos, circulatorios, dermatológicos, digestivos, hormonales, antiinflamatorios, del sistema nervioso, antiparasitarios, oftálmicos y antivirales.

