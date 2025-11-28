Caraota Tips

Distrilab presenta DistroNAD+: El poder de verte y sentirte bien, desde adentro

Caraota Digital
Por Caraota Digital
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura

En un evento realizado ante medios de comunicación en el Hotel Renaissance de Caracas, Distrilab anunció el lanzamiento de su última innovación: DistroNAD+, el nuevo integrante de la exitosa Línea Distro, que viene a marcar un antes y un después en todo lo relacionado a bienestar, energía y nutrición celular.

DistroNAD+, es un nutracéutico de acción multifuncional, diseñado para actuar como un poderoso antioxidante celular, antienvejecimiento, antiinflamatorio y bioenergético. Su fórmula única y sinérgica combina ingredientes clave en altas concentraciones para una eficacia óptima, siendo el primero en el mercado venezolano con esta composición.

Leer Más

AVANTI PISO JUVENIL
¡Avanti tiene un nuevo espacio! El piso juvenil está disponible para los más pequeños de la casa
CLX Group y su equipo celebran el Día del Periodista en Venezuela
Marca FC garantiza autorepuestos en Venezuela para 2023

Contiene 400 mg de NAD+ más 200 mg de NMN (precursor del NAD+) que hace que el cuerpo produzca mayor cantidad de NAD+ de manera natural, adicional a los 400 mg por dosis que ofrece la fórmula. También incluye: 200 mg de resveratrol, 200 mg de cúrcuma y 200 mg de astaxantina. Posee la concentración más alta de NAD+ por cápsula del mercado.

La efectividad de DistroNAD+ radica en la combinación estratégica de sus componentes:

  • NMN y NAD+: Actúan como activadores metabólicos que restauran y regeneran la energía celular, activan las sirtuinas, proteínas que actúan como «guardianas» de la salud celular, regulando funciones clave como el metabolismo, la reparación del ADN y la respuesta a la inflamación y el estrés oxidativo. Sus principales funciones son promover la longevidad y la salud celular.
  • Resveratrol y astaxantina: Ofrecen una poderosa protección antioxidante al neutralizar los radicales libres. Protegen las membranas celulares y mejoran la salud cardiovascular, ocular y cutánea.
  • Cúrcuma (Curcumina): Ejerce una notable acción antiinflamatoria que ayuda a reducir la inflamación sistémica, mejora la función articular y brinda protección contra diversas enfermedades crónicas.

DistroNAD+ está especialmente indicado para:

  • Regenerar las células y evitar el daño oxidativo
  • Retarda el envejecimiento y ayuda reparar el ADN
  • Mejorar la función cognitiva (concentración y fatiga mental) y el estado de ánimo.
  • Ofrecer apoyo a la salud cardiovascular y metabólica.

“DistroNAD+ posee una formulación premium pensada para quienes buscan calidad, respaldo científico y resultados reales. Eso es lo que representa DistroNAD+: ciencia aplicada a la vida diaria, accesible, potente y diseñada para acompañarnos en el camino hacia una versión más enérgica, más equilibrada y más saludable de nosotros mismos. Hoy celebramos más que un producto. Celebramos una nueva forma de entender nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra longevidad. Celebramos un aliado creado para impulsarnos desde adentro hacia afuera. Bienvenidos a la era de la energía celular”, señaló Milbia Leal, gerente de producto de Distrilab.

Durante la jornada, se presentó la ponencia “Evidencia científica de los componentes DistroNAD+”, a cargo de la doctora Patricia Mantilla Guevara, en la que se expuso un análisis detallado sobre el proceso del envejecimiento y se mostraron las evidencias científicas que avalan la efectividad de cada uno de los ingredientes de DistroNAD+

Compromiso con la calidad para Venezuela

DistroNAD+ se une al portafolio de la línea Distro, que también incluye a Distrovit, Distrovit Gel Forte, DistroSleep, DistroMag, DistroEyes y DistroSil Q Forte. Toda la línea Distro es fabricada en Estados Unidos bajo los más estrictos controles de calidad, con la aprobación de la FDA y la garantía de ser libres de gluten.

Distrilab, es una compañía dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos. Adicional a la línea Distro, su portafolio lo conforman medicamentos cardiovasculares, respiratorios, antiinfecciosos, circulatorios, dermatológicos, digestivos, hormonales, antiinflamatorios, del sistema nervioso, antiparasitarios, oftálmicos y antivirales.

Para obtener información adicional sobre Distrilab, se puede visitar la página web
www.distrilabve.com y su perfil oficial en Instagram @distrilabve.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

migrantes
Arribó a Maiquetía un avión con 136 venezolanos deportados, EEUU habría solicitado «permisos especiales»
Venezuela
El bolívar se devalúa un 8,8 % frente al dólar en noviembre
Venezuela
La FIBA posterga partido en Caracas entre Venezuela y Colombia por suspensión de vuelos
Deportes