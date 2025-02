Disfrute de la temporada de Carnaval con EPA

Se acercan unos días de asueto y la red de tiendas para la construcción, remodelación y decoración del hogar garantiza una variedad de productos para disfrutar de la temporada.

Indistintamente de los planes para estas cortas vacaciones, lo importante es aprovechar al máximo el tiempo en familia o con amigos.

Muchas personas comienzan a prepararse para los días libres. Este es un momento especial del año para disfrutar de actividades al aire libre, descansar y desconectarse de la rutina. Aunque otros optan por viajar a destinos cercanos para conocer nuevos lugares, acampar, hacer senderismo o ir a la playa.

Para estos planes, puede conseguir en EPA un amplio surtido de piscinas, toldos, inflables, flotadores, pelotas, carpas, que serán necesarios para llevarlos a cabo, bien sea en su jardín o lejos de casa.

En caso de que desee invertir el tiempo en la organización de su patio o terraza para luego disfrutar de diferentes actividades al aire libre, puede optar por mesas, muebles para exteriores, sillas, hamacas y tumbonas.

Si, por el contrario, su opción es tomar carretera hacia otros estados, es oportuno realizar el mantenimiento a su vehículo y prever cualquier situación en el camino. Asegurarse que esté en buenas condiciones para los viajes de vacaciones y sumar a su kit de asistencia automotriz, lubricantes, aceite, mejorador de octanaje, entre otros.

Las tiendas permanecerán abiertas, sin embargo, lunes y martes de carnaval tendrán horarios especiales. EPA de la Av. Michelena en Valencia de 8:00 a 5:00 pm. De 8:00 am a 8:00 pm las sucursales de Caracas, Maracay, Lechería y Maturín.

La zona industrial de Barquisimeto de 9:00 am a 5:00 pm, mientras que San Diego, Maracaibo y Punto Fijo de 9:00 am a 7:00 pm. Finalmente las tiendas ubicadas en el Centro Comercial La Granja en Valencia y el Centro Comercial Las Trinitarias en Barquisimeto trabajarán de 9:00 am a 8:00 pm.

Sin duda, una de las mejores maneras de disfrutar la temporada de vacaciones es pasar tiempo de calidad en familia, disfrutar de un paseo agradable o de una buena comida. Por otra parte, EPA ofrece sistema de apartado en algunas ciudades.

Para mayor información, puede visitar las redes sociales @FerreteríaEPAVenezuela en Instagram, X, Ferretería EPA Venezuela en Facebook y también la página web.