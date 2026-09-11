FOTOS: Decoraciones Furniture JP & MK inaugura su nuevo showroom y redefine el diseño de interiores con tecnología y exclusividad

La firma Decoraciones Furniture JP & MK, creada y fundada en 2020 por los empresarios visionarios Abelardo Behna y Yalila Dahhan, anuncia la gran apertura de su nuevo showroom.

La marca se consolida en el mercado como la alternativa que está transformando el concepto de amueblar espacios en el país, gracias a una propuesta que fusiona alta tecnología, diseño vanguardista y soluciones inteligentes para el hogar moderno.

A diferencia de las mueblerías tradicionales, Decoraciones Furniture JP & MK rompe con lo convencional mediante líneas de diseño exclusivas y personalizadas que otorgan identidad y funcionalidad a cada rincón.

Su modelo de negocio elimina intermediarios al importar directamente desde China, la capital mundial del mueble, lo que garantiza seleccionar piezas de altísimas tendencias globales antes que nadie.

Asimismo, la firma cuenta con fábrica propia para ofrecer una sólida línea nacional con soluciones a la medida en tela, bipiel y piel, adaptadas a los requerimientos de cada cliente.

El evento de apertura del nuevo espacio de exhibición estuvo estuvo a cargo de Kim Lowenthal, quien invitó a medios de comunicación e influencers a descubrir de primera mano cómo transformar sus espacios con estilo único, calidad superior e innovación tecnológica.

Para más detalles síguelos en sus redes sociales: @decoracionesfurniturejpmk.