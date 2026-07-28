Clientes de EPA hacen posible la entrega de US$75.000 a tres ONG

Ferretería EPA realizó las primeras tres transferencias de US$25.000 cada una, para atender diferentes necesidades tras los recientes terremotos; gracias a los aportes voluntarios realizados por los clientes en las cajas de las tiendas de Costa Rica, Guatemala y Venezuela.

Las organizaciones Cadena Ayuda Humanitaria en Desastres y Crisis, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia social y el apoyo a comunidades vulnerables, Sun.Risas, recibieron los primeros fondos de la campaña Ayudar es Sencillo, para apoyar a las comunidades afectadas. La asignación de recursos responde al compromiso de dirigir las donaciones hacia organizaciones con experiencia comprobada en atención humanitaria y capacidad de ejecución inmediata.

CADENA destinará los US$25.000 a fortalecer la atención de aproximadamente 600 familias desplazadas que permanecen en refugios temporales en Brisas de Maiquetía, en La Guaira, luego de que sus viviendas resultaron afectadas.

La intervención contempla el acceso a agua potable, kits de cocina, refugios reforzados, alimentación y artículos básicos, además de espacios seguros y apoyo psicosocial para 290 niños, niñas y adolescentes. También prioriza la atención de 250 personas adultas mayores, 100 personas con discapacidad y 60 mujeres embarazadas.

Por su parte, UNICEF utilizará los fondos para priorizar intervenciones en agua, saneamiento e higiene, salud, nutrición, protección infantil y educación, áreas fundamentales para proteger la vida, la salud y el bienestar de la infancia afectada.

Mientras que, los fondos asignados a Sun.Risas permitirán adquirir insumos para la preparación, empaque y distribución de aproximadamente 15.000 comidas a personas damnificadas y grupos de rescatistas, además de cubrir la logística necesaria para garantizar una entrega segura y oportuna.

«La solidaridad de nuestros clientes se está traduciendo en ayuda concreta para miles de personas. Estas primeras donaciones permiten atender necesidades urgentes como agua, alimentación, refugio, salud y protección de la niñez. Sin embargo, la emergencia continúa y el proceso de recuperación será largo, por lo que invitamos a más personas a seguir sumándose a esta campaña para que juntos podamos ampliar el alcance de esta ayuda», expresó David Rodríguez Gerente de Personal de EPA Venezuela.

La campaña Ayudar es Sencillo permanece activa, las personas interesadas pueden donar en las cajas de todas las tiendas a nivel nacional. Los aportes, sin excepción, formarán parte de un proceso estricto de auditoría y rendición de cuentas.

La campaña que inició el pasado 1.° de julio, ha demostrado la rápida respuesta solidaria de miles de clientes. En menos de un mes, las contribuciones realizadas permitieron concretar las primeras tres donaciones. Este avance refleja cómo la solidaridad colectiva puede transformarse, en muy poco tiempo, en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

Vale recordar, que desde hace más de dos décadas, el programa Ayudar es Sencillo ha canalizado la solidaridad de miles de clientes hacia organizaciones sociales de la región. A la fecha, ha recaudado más de cinco millones de dólares, beneficiando directamente a más de 430 organizaciones en Costa Rica, Guatemala y Venezuela.