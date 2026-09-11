Clientes de EPA apoyan al Hospital Ortopédico Infantil para la modernización de áreas y equipos

Gracias al compromiso constante de los clientes de EPA en Venezuela, Costa Rica y Guatemala, continúa ejecutándose la entrega de recursos del programa Ayudar Es Sencillo. Estos fondos están destinados directamente a atender la contingencia generada por el desastre natural ocurrido el mes de junio, apoyando proyectos críticos de infraestructura, salud y alimentación.

A través de esta iniciativa, los clientes de Venezuela, Costa Rica y Guatemala se convierten en el motor principal de un esfuerzo humanitario y de recuperación que beneficia a los afectados atendidos a través de destacadas organizaciones sociales.

Es importante mencionar que, como consecuencia directa del evento sísmico del 24 de junio, se incrementó la demanda de atención para personas amputadas y pacientes que requieren medicina física y rehabilitación; por este motivo, se transfirieron 50.000$ a la Fundación Hospital Ortopédico Infantil para ejecutar el proyecto de modernización.

Gracias al aporte de los clientes, este hospital podrá renovar los servicios de ortopedia, biomecánica y rehabilitación física del taller de Ortopedia, al adquirir equipos especializados para fabricar prótesis y órtesis, así como para prestar tratamientos de calidad.

Asimismo, con los recursos otorgados, podrán ampliar la capacidad de atención, optimizando la calidad del servicio y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta para toda la población afectada.

Por otra parte, con el fin de mitigar riesgos estructurales en el Comedor Infantil «Corazón de Jesús» y la Capilla Virgen de Fátima, el Dividendo Voluntario para la Comunidad Carabobo (DVC) ejecutará un proyecto de reconstrucción de estos espacios ubicados en el sector Barrio Coro, Municipio Juan José Mora del estado Carabobo, basado inicialmente en la construcción de un muro de contención colindante con las edificaciones, para lo cual se transfirieron 21.500$.

Además, también incluye reparar y reconstruir el comedor donde diariamente se alimentan 50 niños de la comunidad. Ambas estructuras, tienen una edad aproximada de 30 años y son administradas por el DVC, cuya atención se requiere de manera urgente para garantizar la seguridad de los niños y miembros de la comunidad que las frecuentan.

Proyecto «Nutriendo la esperanza»

La atención alimentaria y el resguardo de la salud mental de las familias desplazadas es un pilar fundamental en la recuperación post-desastre. El proyecto Cáritas Valencia asegura el acceso a una alimentación con alto valor proteico y con los requerimientos nutricionales esenciales para 238 personas afectadas que se encuentran en distintos puntos de la entidad carabobeña.

De esta manera, el objetivo de este proyecto denominado “Nutriendo la esperanza” es contribuir con la recuperación integral de este grupo de afectados, que se encuentran en zonas vulnerables; integrando además medidas de protección infantil y un esquema completo de acompañamiento psicosocial para facilitar el proceso de adaptación. Con un monto recaudado de 25.000$.

Finalmente, la prevención y la salud comunitaria siguen siendo prioridades dentro de la estrategia de atención de contingencias, es por ello que se destinaron 1975$ a la Fundación internacional Venezuela Te Ayuda, la cual ha estado trabajando durante varias semanas en el saneamiento y fumigación en zonas vulnerables de La Guaira.

Hasta el momento se han completado con éxito 11 jornadas, atendiendo específicamente a diversas comunidades de Caraballeda, lo que se traduce en un impacto directo de cuidado para 280 familias.

Estos resultados son gracias al esfuerzo conjunto que demuestra una vez más que la solidaridad no tiene fronteras. Los clientes de EPA reafirman el compromiso con el bienestar social, demostrando de manera tangible que Ayudar Es Sencillo, unidos por una causa común.