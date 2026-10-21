Chef internacional Enrique Limardo: «Volver a Venezuela con Sabores del alma es reencontrarme con los ingredientes que me formaron»

Para celebrar la identidad culinaria del país a través de ingredientes locales y técnicas de vanguardia, el reconocido chef venezolano Enrique Limardo, galardonado con una estrella Michelin en Estados Unidos, y fundador del restaurante Imperfecto, ofrecerá una experiencia gastronómica exclusiva en la Universidad Central de Venezuela.

Referente de la gastronomía latinoamericana moderna en Estados Unidos, Limardo regresó este fin de semana al país en el marco de la campaña «Sabores del alma», una iniciativa que ha permitido a Bancamiga reafirmar su objetivo estratégico de estrechar vínculos con sus clientes mediante el reconocimiento y la apreciación de la excelencia venezolana a través de la gastronomía.

Durante tres días convertirá el complejo deportivo de piscinas de la UCV, un espacio que añade un profundo valor cultural a la experiencia, en un lugar en el que exaltará el patrimonio culinario venezolano, al fusionar sus raíces con el estilo de autor que lo llevó a conquistar una estrella Michelin.

«Regresar a Venezuela luego de 14 años con ‘Sabores del Alma’ significa un reencuentro total con mi esencia y con los ingredientes que me formaron. Preparar esta experiencia para los clientes de Bancamiga representa el reto de ofrecer una propuesta gastronómica donde la cocina de autor se entrelaza con el recuerdo. Es traer la técnica y la visión de mis restaurantes, pero con el corazón puesto en los sabores de nuestra tierra», expresó.

Con el restaurante “Imperfecto” en Washington D.C., Limardo alcanzó un hito importante de su carrera, cuando en el 2022 obtuvo una Estrella Michelin. Es un lugar donde rinde homenaje al proceso humano y artesanal de la cocina, celebra la belleza de lo imperfecto y la constante búsqueda de la perfección que jamás se alcanza del todo, pero que motiva la innovación diaria.

La evolución del paladar nacional

Más allá de la experiencia en la mesa, la visita del director culinario del Seven Reasons Group ha servido para analizar el panorama gastronómico actual del país. El chef percibe un cambio significativo en quienes se sientan a degustar sus platos en la actualidad.

Destacó que percibe a un comensal venezolano mucho más curioso, audaz y dispuesto a dejarse sorprender por combinaciones innovadoras. Asimismo, explicó que su proceso creativo para estas cenas con clientes que poseen la tarjeta Sabores del alma se ha basado en una rigurosa selección de ingredientes autóctonos, los cuales, al ser intervenidos con su particular estilo, no solo nutren su creatividad para próximos proyectos en Estados Unidos, sino que demuestran el inmenso potencial que tiene la despensa local para triunfar en los escenarios más exigentes del mundo.

Limardo llegó a Estados Unidos en 2014 con una Visa de Talento Excepcional. Hoy continúa demostrando por qué su visión integral —que abarca desde su éxito inicial en Caracas con restaurantes como Paprika y Yantar, hasta la cumbre de la alta cocina norteamericana— sigue siendo un puente fundamental para la proyección internacional de la cultura venezolana.

Junto a otros talentosos chefs venezolanos que ostentan estrellas Michelin en el exterior como Ricardo Chaneton (Mono, Hong Kong) y Santiago Fernández (Maz, Tokio), Enrique Limardo (Seven Reasons, Washington D.C.) fue también uno de los protagonistas de la publicación «Sabores del alma: universos culinarios entre el origen y la vanguardia», una obra que de la mano de Bancamiga y Mastercard trasciende el recetario para convertirse en un testimonio histórico de la alta cocina actual.

Su estadía por unos días en Venezuela será, sin dudas, una oportunidad para conectar con otros hombres y mujeres que con la cocina comparten una manera de ver el mundo, de disfrutarlo y de transformarlo con sus platos. Y que ven en la gastronomía un espacio para expresar quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar.