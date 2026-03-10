Cardenal Ultra abre la categoría de cervezas Ultra en Venezuela

Todavía no amanece y ya están en movimiento, preparándose. Se ponen los zapatos, revisan el reloj, respiran hondo y salen por un nuevo reto. Entrenan, madrugan y se exigen: son Los Fajados. Ellos integran disciplina, trabajo, familia y encuentro en la misma semana; no separan esfuerzo y disfrute.

El consumidor cambió y ese fajado ahora es escuchado por el mercado, porque ahora la cerveza también está cambiando.

¿Puede una cerveza mantener su carácter y su 4% de alcohol, pero reducir calorías y carbohidratos para integrarse mejor a estilos de vida más activos y conscientes? Esa pregunta ha definido el crecimiento global del segmento Ultra, una categoría que ha transformado la industria cervecera en distintos mercados del mundo.

El segmento Ultra ha redefinido el estándar internacional al integrar innovación en formulación con un entendimiento claro de los nuevos hábitos de consumo: personas activas, exigentes con su rendimiento diario y atentas a lo que eligen.

El crecimiento global de las cervezas Ultra responde a un cambio cultural: consumidores que integran disciplina, actividad y espacios de disfrute dentro de un mismo estilo de vida. No se trata de sustituir momentos, sino de acompañarlos con alternativas que se ajusten mejor a ese ritmo.

Más que un lanzamiento, una nueva categoría

Hoy, esa tendencia llega a Venezuela con Cardenal Ultra, la primera cerveza Ultra ligera del país, con 67 kilocalorías y 1.8 gramos de carbohidratos, lo que representa aproximadamente un 75% menos de carbohidratos en comparación con una cerveza regular.

A diferencia de muchas cervezas light que reducen el contenido alcohólico para disminuir calorías, Ultra mantiene el 4% de alcohol y el perfil de sabor que el venezolano reconoce, optimizando únicamente su composición nutricional.

Cardenal Ultra, desarrollada por Cervecería Regional y avalada también por su marca Cardenal que regresó recientemente al mercado venezolano, suma oficialmente al país en la conversación de esta nueva categoría.

“Con Cardenal Ultra no solo traemos un nuevo producto; abrimos la categoría Ultra en Venezuela. Es una propuesta alineada con una generación que busca balance y toma decisiones con criterio”, señaló Carolina Requena Carbonell, Vicepresidente de Mercadeo de Cervecería Regional.

Cardenal Ultra llega en presentación de lata de 250 ml, pensada para integrarse fácilmente a la rutina de este consumidor activo, y pronto podrá encontrarse en distintos puntos de venta a nivel nacional.

Cardenal Ultra acompañará su llegada con la campaña “Te la mereces”, una declaración que celebra a quienes se exigen y también saben brindar. La comunicación estará presente en entornos digitales, puntos de venta y activaciones que integran deporte, comunidad y encuentro social.

Conoce más de la primera Ultra de Venezuela en @CardenalUltra.