Capacitados 254 auxiliares de construcción en el 2025

El Centro de Formación para la Construcción (CFC) celebró con éxito la graduación de su cohorte final del año en la ciudad de Caracas, donde se brindó la capacitación para jóvenes y adultos de la mano con el Centro Comunal Catia (Cecca).

Al cierre de este año, se han formado un total de 254 nuevos Auxiliares de Construcción, entre las cuatro ciudades donde se desarrolla el programa: Caracas, Valencia, Maracay y Maturín.

Este significativo logro es el resultado de un programa de capacitación intensivo diseñado para dotar a los participantes de conocimientos técnicos y prácticos esenciales sobre albañilería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, lectura de planos, electricidad y soldadura, promoviendo la inserción laboral y por ende mejorar la calidad de vida.

Cada uno de los 254 egresados representa una historia de compromiso y perseverancia. El objetivo va más allá de enseñar un oficio; el propósito es formar a los participantes con las herramientas necesarias para construir un futuro más sólido para ellos y sus familias.

Desde el año 2024 se hizo realidad la expansión del programa a dos ciudades Maracay y Maturín, de la mano de la Asociación Civil Portachuelos y Universidad Central de Venezuela, núcleo Aragua y el Centro de Experiencias Emprendedoras (Ceempre) y Fe y Alegría, respectivamente. Mientras que en Valencia se cuenta con el apoyo de la Asociación Civil Centro de educación para la Construcción Social (Accecs) y Casa Don Bosco.

Los graduados están ahora calificados para integrarse al mercado laboral como auxiliares de construcción, listos para contribuir a proyectos de infraestructura y vivienda, demostrando el valor de la capacitación en oficios como motor de progreso.

El CFC es un programa social que se desarrolla desde hace más de una década para ofrecer formación en oficios a personas con escasas oportunidades. Estos cursos son totalmente gratuitos. Para mayor información, puede visitar @FerreteríaEPAVE X, Ferretería EPA Venezuela en Instagram y Facebook, y también la página web.