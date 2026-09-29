Big Home Luxury abre sus puertas en el centro de Valencia con un nuevo estándar de sofisticación

La espera terminó. Este jueves 1 de octubre, a las 10:00 a. m., abre oficialmente sus puertas Big Home Luxury, un imponente espacio de más de 1.500 m² concebido para redefinir el diseño de interiores y la decoración de alta gama.

Más grande, más moderno, más cerca y totalmente renovado: una propuesta pensada para que tu casa deje de parecerse a la de los demás.

Ubicada en el Centro de Valencia, en la Avenida 101 Díaz Moreno, este nuevo espacio ofrece un concepto único donde las últimas tendencias mundiales en iluminación, grifería, espejos y revestimientos se unen para hacer posible el hogar siempre soñado.

Esta apertura brinda a los Carabobeños y a todo el país la oportunidad exclusiva de remodelar sus espacios con lo mejor del mercado.

Diseñado de forma impecable para inspirar y apostar por la belleza, la máxima calidad y la elegancia, cada detalle de Big Home Luxury está pensado para ofrecer una experiencia inolvidable alrededor del hogar.

Ven a celebrar con nosotros este gran inicio y no te pierdas los precios especiales de promo apertura.

@bighomeve