Bancamiga y Zona Tech sellan alianza para impulsar el acceso a la tecnología en el país

Bancamiga, en alianza con Zona Tech, presenta su tarjeta de crédito con financiamiento a 12 meses, que permitirá a sus clientes adquirir productos en cualquiera de las sucursales de esta red de tiendas de tecnología.

A partir de ahora, los venezolanos dispondrán de una tarjeta de crédito Mastercard de marca compartida, que ofrece la posibilidad de efectuar las compras tanto en tiendas físicas como de manera online. Los clientes podrán consultar y visualizar sus movimientos directamente en Bancamiga en Línea.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, Dr. José Simón Elarba, indicó que de esta manera la institución consolida su estrategia de cercanía con los venezolanos al priorizar iniciativas que impactan directamente en su bienestar cotidiano.

Al adquirir los productos no habrá un monto de inicial fijo y el cliente podrá elegir en cuántas cuotas pagará. Los límites de crédito serán variables, ajustándose al perfil y récord crediticio de cada solicitante, garantizando así una gestión responsable de las finanzas personales.

Los interesados en adquirir electrodomésticos, televisores, consolas y artículos del hogar pueden acudir a cualquiera de las sucursales de Zona Tech o visitar las agencias de Bancamiga en el país. El proceso ha sido diseñado para ser ágil y transparente, permitiendo a los clientes consignar sus recaudos y recibir asesoría personalizada.

Esta iniciativa permite a Bancamiga reafirmar su filosofía de ser un aliado del crecimiento personal de cada cliente, al facilitar la adquisición de herramientas que mejoran el confort y su conectividad, al tiempo de elevar el estándar de vida de los venezolanos.

Para mayor información mantenerse atento a las redes sociales de Bancamiga y de Zona Tech.