Bancamiga y Mastercard presentan «Sabores del alma: universos culinarios entre el origen y la vanguardia»

El panorama gastronómico venezolano alcanza un nuevo hito editorial con el bautizo de «Sabores del alma: universos culinarios entre el origen y la vanguardia», una obra que de la mano de Bancamiga y Mastercard trasciende el recetario para convertirse en un testimonio histórico de la alta cocina actual.

El libro surge como memoria de los encuentros celebrados en 2024 y 2025, cuando estuvieron en Venezuela maestros de la talla de Massimo Bottura, Norbert Niederkofler y Andoni Luis Aduriz.

Bajo la narrativa de los periodistas y cronistas Nahir Márquez, Giuliana Chiappe, Rubén Rojas y Larissa Hernández, la obra entrelaza la visita de estos referentes globales con el vigor de la escena nacional.

Sobre la trascendencia de este lanzamiento, el Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, señaló que «para nuestra organización, ‘Sabores del alma’ representa un registro necesario de lo que podemos lograr cuando la visión estratégica se une a la pasión por la excelencia. Este proyecto ha sido concebido con el mismo rigor que la preparación de un gran plato, donde convergen distintos elementos y áreas de trabajo para dejar un testimonio perdurable de nuestra capacidad de gestión y compromiso con la cultura».

Afirmó que “en Bancamiga creemos en las experiencias que dejan huella. Confiamos en el valor de reunir a personas que comparten una manera de ver el mundo, de disfrutarlo y de transformarlo. La gastronomía, en ese sentido, ha sido un territorio natural para expresar quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar”.

Para Elarba, el libro es una invitación a sentarse a la mesa, a escuchar las historias que se cuentan a través de los sabores y a entender que, cuando se trabaja con propósito y sensibilidad, incluso los mundos que parecen distintos pueden dialogar con armonía. Porque al final, “tanto en la cocina como en la vida, lo verdaderamente importante es compartir lo que nos apasiona y disfrutarlo”.

Durante la presentación este jueves en la Quinta Esmeralda, en Campo Alegre, Claudia Acosta, Country Manager de Mastercard Venezuela, sostuvo que la obra Sabores del Alma es una muestra del compromiso de su organización con la cultura venezolana.

La periodista y escritora, Giuliana Chiappe, resaltó la importancia de esta publicación al mostrar la riqueza que define la identidad del país, cuyo valor fundamental está en unir el amor por el patrimonio gastronómico y proyectar la esencia de la sociedad venezolana en un formato físico de alta calidad.

«Me parece maravilloso que Bancamiga esté haciendo un libro así, un libro que permanece, un libro que queda, un libro que es impreso, un libro que cuenta lo que somos nosotros», afirmó durante su intervención.

La obra no solo se limita a la recopilación de recetas, sino que analiza el proceso artístico y el trabajo de campo realizado «desde cero». Según Chiappe, el resultado final es el testimonio de un sector que ha logrado alcanzar un “altísimo nivel”, posicionándose como un referente capaz de atraer a los máximos exponentes de la Guía Michelin.

Un puente entre el origen y la esfera global

Sabores del alma no solo destaca la presencia internacional, sino que profundiza en la propuesta de cuatro chefs que lideran la vanguardia en Caracas: José Antonio Casanova en Toro, Claudia Crisante en Vizio, Issam Koteich en Cordero y Juan Hernáez en Bocca Di Lupo.

Precisamente Hernáez resaltó la importancia de esta iniciativa institucional en el marco de la recuperación que experimenta el sector, valorando el esfuerzo por recopilar información y visibilizar la labor del gremio en los últimos años. Su propuesta en el restaurante Bocca Di Lupo, centrada en fusionar la tradición de la inmigración italiana con productos autóctonos, ejemplifica la riqueza de la identidad gastronómica que la obra busca proteger.

«Para mí resulta bastante importante, en el contexto que ha vivido Venezuela en los últimos años, que ahora estemos viviendo no solo una recuperación, sino que empresas como Bancamiga se dediquen a recopilar información y a hacer este tipo de eventos”, agregó.

Sabores del alma rinde también homenaje a la diáspora de talento venezolano que hoy ostenta estrellas Michelin en el exterior, incluyendo a Ricardo Chaneton (Mono, Hong Kong), Santiago Fernández (Maz, Tokio) y Enrique Limardo (Seven Reasons, Washington D.C.).

La tercera obra del Fondo Editorial Bancamiga, después de Historias Repetibles y el Manual para Emprendedores, reconoce en su estructura que la alta cocina es inviable sin el respeto al origen. Por ello, dedica un espacio fundamental a los artesanos del producto: Pilar Cabrera (Casa Mejillón), Miguel Rodríguez (Herencia Divina), Carlos Bejarano (Urbánico) y Octavio Teruel (Vegetales Marinos).

Conceptualizado bajo la premisa de que la creación de un libro emula la preparación de un plato, esta obra amalgama técnica, memoria sensorial y gestión organizativa. Es, en definitiva, un registro necesario sobre la capacidad de Venezuela para generar experiencias de talla mundial a través del lenguaje universal de la mesa.

Con Sabores del Alma, Bancamiga y Mastercard conectan a sus clientes con experiencias gastronómicas de altísimo nivel, integrando conceptos de innovación, sostenibilidad y responsabilidad social.