Bancamiga y Mastercard presentan la primera «Passion Card» de Venezuela

En su afán de ofrecer en el país un producto vanguardista y disruptivo, Bancamiga presenta en el mercado financiero de la mano de Mastercard la primera Passion Card de Venezuela: la Tarjeta de Débito Sabores del alma.

“Esta tarjeta nace de la convicción de que el disfrute, cuando está bien pensado, también puede ser una forma de conexión cultural. Más que un instrumento es una invitación a acercarse a propuestas gastronómicas que privilegian el criterio, la calidad y la emoción, reforzando ese vínculo silencioso entre quienes crean, quienes acompañan y aquellos que se sientan a la mesa con genuino interés”, afirmó el Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba.

Bancamiga y Mastercard lanzan esta Passion Card ante un grupo selecto de clientes, previo a la presentación el jueves del libro Sabores del alma, donde en una de sus líneas Elarba sostiene que “en Bancamiga creemos en las experiencias que dejan huella. Confiamos en el valor de reunir a personas que comparten una manera de ver el mundo, de disfrutarlo y de transformarlo. La gastronomía, en ese sentido, ha sido un territorio natural para expresar quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar”.

Para Claudia Acosta, Country Manager de Mastercard Venezuela, no se trata de una tarjeta más, “sino de una llave a un mundo de sabores y experiencias inolvidables. Con ella, los tarjetahabientes acceden a experiencias exclusivas a través de Priceless.com”.

Y es que la tarjeta de débito Sabores del alma ofrece los beneficios de Mastercard que incluyen promociones, pases exclusivos con chefs y en restaurantes de clase mundial, una guía selecta de restaurantes alrededor del mundo y la posibilidad del tarjetahabiente recibir incentivos en su cuenta al consumir en los restaurantes más prestigiosos del país.

También resaltan descuentos en paquetes premium de gastronomía a través de Mastercard collection, facilidades al viajar y el acceso preferencial a salas VIP en aeropuertos de todo el mundo.

“Esta tarjeta de Bancamiga es la materialización de uno de nuestros más vibrantes passion points: la gastronomía. Nuestra visión compartida con Bancamiga ofrece acceso a lo Priceless en Venezuela. En un país donde la gastronomía une generaciones a través de la tradición, esta Passion Card invita a todos a vivir pasiones globales con sabor local”, agregó Acosta.

Más que ofrecer beneficios, este exclusivo producto de la iniciativa Sabores del alma es una invitación a explorar un mundo donde los aromas evocan raíces y cada detalle está diseñado para quienes buscan darle un sentido profundo a cada experiencia.