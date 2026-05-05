Bancamiga y el chef Santiago Fernández Saín traen a Caracas una propuesta culinaria única

Santiago Fernández Saín se ha consolidado como una de las figuras más prominentes de la gastronomía contemporánea.

Su trayectoria es un testimonio de disciplina, respeto por el producto y una capacidad excepcional para fusionar sus raíces latinoamericanas con la técnica más exigente de la alta cocina internacional.

Hoy se encuentra en Caracas invitado por Bancamiga para ofrecer dos cenas a un grupo selecto de clientes durante las noches de este 5 y 6 de mayo.

Para el venezolano con dos Estrella Michelin por el local que lidera en Tokio: Maz, la invitación de Bancamiga representa una oportunidad que considera valiosa para compartir su técnica con el público local, llenando ese vacío que suele sentir quien reside fuera de sus fronteras por largo tiempo.

«Para mí tiene mucho sentido volver a Venezuela. Ya llevo cuatro años cocinando en Japón y, aunque allá he logrado mucho, uno siempre regresa a sus raíces. Era fundamental presentar una propuesta que integrara lo aprendido en tierras niponas con la base de mi trayectoria en Perú y España».

Santiago Fernández Saín nació en Caracas en 1995 y desde pequeño supo que la cocina era su pasión, por lo que sus padres no dudaron en enviarlo a estudiar al Basque Culinary Center en España, una vez culminó su bachillerato en el colegio integral El Ávila.

Con apenas 30 años ya destaca en la élite de la cocina del mundo. Su cocina no se define solo por el lujo, sino por la narrativa. Cada plato busca conectar la memoria sensorial con la innovación técnica. Traer su concepto culinario al país le permite cerrar un ciclo personal y profesional, devolviendo parte del conocimiento adquirido en el extranjero.

Durante su visita a las oficinas de Bancamiga en Altamira, Santiago Fernández Saín expresó su complacencia y orgullo de que una institución como Bancamiga apoye al talento que está en el exterior.

“Hay muchísimos cocineros venezolanos haciendo cosas increíbles en el mundo; que se respalden estas propuestas y se traigan al país es vital para que la gente pueda probarlas sin tener que viajar hasta Japón», agregó.

Más allá de los fogones, este venezolano es un referente para las nuevas generaciones de cocineros en Latinoamérica. Su éxito demuestra que la formación académica combinada con la pasión por los orígenes puede romper cualquier frontera geográfica, construyendo puentes entre continentes a través del paladar.

Además de conectar con la cocina de este chef venezolano con dos Estrellas Michelín, los asistentes a las dos cenas en el restaurant Filomena conocerán la primera Passion Card de Venezuela: la Tarjeta de Débito Sabores del alma.

NOTA DE PRENSA