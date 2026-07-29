Bancamiga se une a la Cámara Petrolera de Venezuela para impulsar el financiamiento del sector energético

En respuesta a su visión estratégica de respaldar el desarrollo económico nacional, Bancamiga formalizó su ingreso a la Cámara Petrolera de Venezuela, gremio empresarial con más de cuatro décadas de trayectoria que agrupa al sector productivo privado de los hidrocarburos.

Con esta incorporación, la institución financiera apunta a fortalecer el ecosistema del sector energético mediante soluciones adaptadas a la dinámica operativa de empresas, proveedores y contratistas de la industria.

En este contexto de reactivación productiva, la propuesta de valor de Bancamiga para los afiliados de la Cámara incluye:

Gestión transaccional y pagos: puntos de venta de última generación, mesas de cambio dinámicas y canales digitales corporativos para la gestión eficiente de tesorería.

Crédito y financiamiento: líneas para capital de trabajo y financiamiento de proyectos de expansión o adquisición de equipos.

Comercio exterior y divisas: soluciones integrales para operaciones internacionales.

Atención personalizada: asesoría financiera especializada según los flujos de caja particulares de la industria.

Para Bancamiga, la incorporación a la Cámara Petrolera representa un paso firme para dinamizar la inversión local y ofrecer herramientas bancarias sólidas a un sector estratégico para el país.

Con este paso, la institución reafirma su compromiso con el desarrollo de los sectores clave de la economía venezolana, conectando de forma directa con un portafolio de empresas de alto rendimiento y elevando su presencia en la banca corporativa nacional.