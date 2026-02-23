Bancamiga reportó el máximo aumento de patrimonio y una fuerte alza de utilidad neta en enero

Bancamiga inició 2026 con un desempeño destacado en sus principales indicadores para consolidar su posición en el top 10 sistema bancario venezolano.

La entidad resalta por su crecimiento del patrimonio, que fue el más alto del sistema durante enero y le permitió escalar en en ranking de la categoría, de acuerdo con las cifras de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

El patrimonio de Bancamiga totalizó en enero 41.423,6 millones de bolívares (112,8 millones de dólares), lo que representa una variación anualizada de 1.484,2% en moneda nacional, además de un alza de 150% en divisas, las más altas del sistema en enero.

Con este resultado la institución ascendió a la séptima posición en el ranking patrimonial, con una cuota de mercado de 3,3%.

Bancamiga reporta sólido incremento del activo total

Por otra parte, en cuanto a su activo total, Bancamiga ganó una posición en ranking y se posicionó en el séptimo lugar del sistema con una cuota de mercado de 3,6%.

El valor del activo total de esta entidad se ubicó en 155.880,1 millones de bolívares (424,4 millones de dólares), con un avance interanual de 704,5% en moneda nacional, así como un crecimiento de 26,9% en divisas.

Estas dos variaciones anualizadas superaron el promedio del mercado y, en el caso del alza en divisas estadounidenses, superó el efecto de la devaluación de la moneda nacional.

Se consolida entre los líderes de captaciones

Bancamiga se mantuvo en la sexta posición del ranking de captaciones del público, con un crecimiento mensual que superó la media del sistema, de acuerdo con las cifras de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

Al cierre de enero, el banco registró un saldo total de depósitos de 90.422,4 millones de bolívares (246,2 millones de dólares), lo que representa un crecimiento mensual de 25,5% en moneda nacional y una expansión anualizada de 529% en bolívares; ambas variaciones superiores al promedio del mercado.

Con este desempeño, alcanzó una cuota de mercado de 5,2% en captaciones.

El alza de las captaciones estuvo impulsada por una fuerte expansión de las cuentas de ahorro que avanzaron 653%, mientras los depósitos a la vista tuvieron un crecimiento de 529%.

Cartera de créditos subió 931% en 12 meses

En materia crediticia, Bancamiga cerró enero con un saldo de 63.270,5 millones de bolívares (172,3 millones de dólares), equivalentes a un incremento interanual de 931,4% en moneda nacional y de 62,8% en divisas, ambas variaciones superiores a la media del sistema en cada caso.

Con estos resultados, la entidad escaló a la sexta posición del ranking de créditos, un peldaño por encima del registrado un año atrás, con una cuota de mercado de 5,6%.

El índice de intermediación financiera se ubicó en 69,97%, superior al promedio del resto de los bancos, con una variación anualizada de 27,3 puntos porcentuales, lo que refleja una mayor orientación del banco hacia la colocación de recursos en el sector productivo.

La morosidad cerró en 2,81%, con una reducción anual de 0,41 puntos. La provisión para cubrir la cartera en mora alcanzó 153,7%.

El flujo de recursos a la institución provenientes de la cartera de créditos representaron el 71,5% de los ingresos financieros totales, 7,4 puntos porcentuales por encima de enero de 2025.

Ascenso al top 10 de rentabilidad

En términos de rentabilidad, el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 68,9%, con un crecimiento interanual de 61,8 puntos porcentuales, lo que permitió al banco pasar del décimo noveno lugar al puesto 8 del ranking en esa categoría en comparación con enero de 2025.

Por su parte, el rendimiento sobre el activo (ROA) cerró en 18,1%, con un alza mensual de 1,9 puntos porcentuales y una variación anualizada de 17,2 puntos, resultado que permitió a Bancamiga escalar desde la posición 19 hasta la décima del ranking en esta categoría.

El resultado neto acumulado alcanzó 2.147,8 millones de bolívares (6,3 millones de dólares), lo que representa un crecimiento interanual de más de 14.678,1% en moneda nacional y de 2.308% en dólares.

Ambas variaciones fueron superiores al promedio, lo que permitió a Bancamiga situarse en el sexto lugar del ranking de bancos con mayor utilidad neta en el sistema financiero nacional en enero.

Los ingresos financieros totalizaron 6.073,3 millones de bolívares, equivalente a 17,9 millones de dólares, con crecimientos anualizados de 1.016,4% y 81,9%, respectivamente, también por encima de la media, datos que le permitieron a la entidad retener el sexto lugar del sistema en esta categoría.

Además de un avance en sus indicadores financieros, Bancamiga también fortalece su estrategia de inversión social con foco en innovación, emprendimiento y educación, al beneficiar a miles de personas en el país.

Unas 5.000 personas participaron en programas de capacitación empresarial, impulsados por Bancamiga, con énfasis en tecnología.

La acción social también incluyó programas educativos como “La Imagen y La Palabra”, que fortaleció la lectoescritura de 72 estudiantes, y la formación de 76 docentes mediante metodologías innovadoras alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En el ámbito cultural respaldó iniciativas de promoción de lectura y arte, y en el área social donó equipos médicos al Hospital Dr. Domingo Luciani, uno de los centros asistenciales más importantes en el Área Metropolitana de Caracas.