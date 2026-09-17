Bancamiga regala primera experiencia financiera en el regreso a clases

Aprender a gestionar el dinero es uno de los mejores regalos para el futuro de nuestros hijos. Por eso, este sábado 19 de septiembre, las 51 agencias de Bancamiga abrirán sus puertas en el país para celebrar el regreso a clases y obsequiar la Tarjeta de Débito Mastercard Kids.

Diseñada para niños y adolescentes cedulados entre 9 y 17 años, esta tarjeta con tecnología Contactless (sin contacto) les permite dar sus primeros pasos en el manejo del dinero de forma fácil, segura y divertida:

Variedad de diseños para que elijan su estilo favorito. Pagos directos en puntos de venta nacionales. Consulta de saldo y movimientos desde Bancamiga en línea. Recargas de saldo para sus líneas Movistar o Digitel.

Será una jornada diferente, llena de aprendizaje, sorpresas y alegría. Las 51 agencias estarán abiertas a partir de las 9:00 a.m., con actividades pensadas especialmente para los más pequeños.

Para abrir la cuenta se necesita llevar copia de la cédula de identidad (del menor y del representante) y copia del acta de nacimiento en el nuevo formato emitido por el CNE (para verificar la filiación).

“En Bancamiga nos apasiona impulsar la educación financiera desde temprana edad, promoviendo el ahorro y la responsabilidad en los niños”, indicó José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga.

Para conocer la dirección exacta de las 51 agencias y pasar este sábado un momento ameno y llevarte la Tarjeta Kids totalmente gratis, visita www.bancamiga.com.