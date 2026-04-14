Bancamiga reafirma su compromiso con los emprendedores que apuestan por la innovación y el desarrollo productivo del país

En un esfuerzo continuo por fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial del país, Bancamiga y la Alcaldía de Baruta llevaron a cabo el foro «Herramientas para potenciar e impulsar tu negocio», en los espacios del Trasnocho Cultural.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, y contó con la intervención de Darwin González, alcalde del municipio Baruta. Ambos líderes destacaron la importancia de la formación técnica y el apoyo financiero como motores fundamentales para el progreso económico local y nacional.

Para José Simón Elarba, los más de 400 participantes del foro representan “a la Venezuela posible, con muchas ideas, proyectos y ganas de aportar algo nuevo. Nuestro compromiso social es que puedan contar con Bancamiga para hacer realidad cada una de las ideas que tengan, creciendo de emprendedores a empresarios”.

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS

El foro ofreció una ruta estratégica para los asistentes, abordando desde la realidad del mercado hasta las herramientas tecnológicas de vanguardia. La profesora Luz Aimara Morales, Directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAB, presentó la conferencia «Radiografía del emprendimiento en Venezuela», brindando datos clave sobre el comportamiento y los desafíos de los nuevos modelos de negocio en el país.

La estratega de marketing e innovación, Isa Bermúdez, cautivó a la audiencia con su ponencia «La voz de tu marca», subrayando la necesidad de una comunicación auténtica para conectar con el consumidor actual.

La transformación digital estuvo presente de la mano de Joco González, CEO de Zuliatec, quien dictó la conferencia «Uso estratégico de la Inteligencia Artificial (IA)», demostrando cómo esta tecnología puede optimizar procesos y ventas de forma inmediata.

Para el cierre, el economista Luis Oliveros habló de las “Oportunidades para mi negocio en la economía actual», ofreciendo un análisis prospectivo sobre cómo navegar el entorno financiero para lograr rentabilidad y sostenibilidad.

El foro forma parte del compromiso social de Bancamiga, con el objetivo de impulsar el desarrollo empresarial, al proporcionar conocimientos prácticos que permitan a los empresarios tomar decisiones informadas.

Con este tipo de encuentros, Bancamiga reafirma su posición como aliado estratégico de quienes apuestan por la innovación y el desarrollo productivo en el país.