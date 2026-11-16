Bancamiga reafirma su compromiso con la ciberseguridad en conferencia para clientes

Como parte de su estrategia en materia de ciberseguridad y blindaje digital, Bancamiga realizó un encuentro exclusivo con sus clientes denominado «El tiempo exacto de la amenaza». Esta actividad se desarrolló en el Nivel Terraza de la Torre Gerais, ubicada en Las Mercedes. El evento tuvo como premisa central que «en un mundo donde cada segundo cuenta, anticiparse marca la diferencia».

El encuentro ofreció a los asistentes una experiencia inmersiva previa en la Joyería Gerais y tuvo como conferencista principal a Danilo Peña, speaker internacional experto en ciberseguridad. Durante su intervención, enfocada en ofrecer una experiencia que conecta innovación, conocimiento y conexiones de valor, Peña abordó las dinámicas actuales de los entornos transaccionales.

“El verdadero reto en la actualidad no es únicamente implementar barreras tecnológicas, sino comprender que el tiempo de reacción es el factor crítico que define la vulnerabilidad de cualquier ecosistema financiero, por lo que la anticipación se convierte en nuestra principal herramienta de protección”, afirmó el especialista.

Adicionalmente, la jornada ofreció un espacio de análisis profundo a través de un panel de expertos conformado por César Aristimuño, economista y director general de la consultora financiera Aristimuño Herrera & Asociados y del portal especializado Banca y Negocios ; Sergio Saggese, Director Ejecutivo de Tecnología y Seguridad de la Información de Bancamiga y Luis Roncancio, Ejecutivo de ciberseguridad e inteligencia artificial en TrendAI.

Reconocimiento a la evolución y excelencia operativa

En reconocimiento a las mejores prácticas empleadas por el banco, Bancamiga recibió el Premio a la Excelencia Operativa en Ciberseguridad en Venezuela, entregado por TrendAI y el partner Netxcom. Los representantes de las firmas otorgantes destacaron que «este reconocimiento destaca la evolución sostenida de sus capacidades de seguridad durante 2026. Es el resultado del trabajo de su equipo de tecnología y seguridad, y nos sentimos orgullosos de acompañarlos en este camino».

Por su parte, el Director Ejecutivo de Tecnología y Seguridad de la Información de Bancamiga, Sergio Saggese, explicó que el propósito de esta actividad es integrar a los clientes a la cultura de prevención que promueve el banco. Destacó que el impacto de estos encuentros es vital para construir una red de defensa colaborativa, donde las herramientas de vanguardia de la institución se traduzcan en tranquilidad y respaldo directo para las empresas y usuarios que confían en sus servicios.

“Recibir este premio y compartir nuestra visión con nuestros clientes demuestra que estamos en la dirección correcta”, aseveró Saggese.

Con la realización de este encuentro y el reconocimiento obtenido, Bancamiga ratifica que la ciberseguridad y el blindaje digital seguirán siendo pilares transversales de su crecimiento corporativo. La institución se mantiene firme en su objetivo de ofrecer plataformas modernas, seguras y eficientes, garantizando así la protección del patrimonio de todos sus clientes.