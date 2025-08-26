Bancamiga reafirma liderazgo con fuerte expansión en créditos, captaciones y rentabilidad

El segundo semestre 2025 de Bancamiga comienza con resultados excepcionales, que le han permitido reafirmar su fortaleza en materia de créditos, captaciones y rentabilidad.

Después de cerrar el período enero-junio de este año con incrementos de 192,58% en su cartera de créditos, al cierre de julio 2025 la cartera bruta muestra un crecimiento de 19,73% y un acumulado en el 2025 de 250,32%, convirtiéndose en la tercera institución con mayor variación relativa de la banca privada.

En términos interanuales, Bancamiga presenta el cuarto mayor crecimiento relativo del sistema con un 611,72%. Adicionalmente, refleja un crecimiento promedio mensual en el 2025 de 19,88%, superando al promedio del sistema y del estrato privado en 5,93% y 5,54% respectivamente.

Estos resultados posicionan a Bancamiga como la sexta institución bancaria con mayor cartera de créditos en el país, con una cuota de mercado del 6,20% del SBV y del 9,35% en el estrato privado.

Un aspecto a destacar es la calidad de la cartera de Bancamiga, con un índice de morosidad de apenas 1,23%, inferior al SBV.

Top 3 en moneda extranjera

Las captaciones del público también experimentan un alza importante al cierre de julio de 2025, con un alza anual de 151,41%, lo que lleva a la institución a ubicarse como la quinta con mayor crecimiento relativo en el grupo comparativo. Hasta la fecha el crecimiento promedio mensual fue de 14,12%, una cifra superior al del SBV de 12,89% y al del estrato privado de 13,26%.

En términos interanuales, las captaciones del público registran un crecimiento de 282,72%, situándose como la sexta institución de la banca privada en variación relativa.

Dentro de este indicador resaltan una vez más las captaciones en moneda extranjera, al ubicarse Bancamiga en el Top 3 dentro de la banca privada, con una absorción del 12,80% y 7,48% del SBV. En julio, Bancamiga se posicionó como el banco con la mayor proporción de captaciones en moneda extranjera, con un 56,85%. En términos anuales, absorbió 0,57 p.p de la banca privada y 0.51 p.p del SBV.

No hay dudas de que el alza en las captaciones viene apuntalada por el esfuerzo diario de sus colaboradores al ofrecer productos y servicios innovadores, que marcan el camino en el SBV como ha ocurrido con la Tarjeta de Débito Mastercard, que soportada en su tecnología sin contacto, permite a los clientes hacer compras por internet, suscribirse a plataformas de streaming, pagar en puntos de venta nacionales e internaciones y retirar de cajeros en el exterior. Y la que tokenizada en la versátil aplicación Bancamiga Suite permite hacer compras con el celular, al igual que con los relojes Garmin.

Crecimiento acumulado de 2.576,06%

Al igual que los indicadores de crédito y de captaciones del público, Bancamiga reporta en julio de 2025 un aumento del 23,26% en sus ingresos financieros, un alza del 375,89% en comparación con diciembre de 2024, superando ampliamente el promedio registrado por el SBV.

Con estos resultados, Bancamiga se ubica en el top 4 de la banca privada y top 5 del SBV, con una cuota mercado de 11,22% y 7,39% respectivamente. En términos interanuales presenta un crecimiento acumulado de 2.576,06%.

Al cierre de julio de 2025, Bancamiga reafirma su posición como una de las instituciones líderes dentro del sistema financiero venezolano, con un crecimiento interanual del 19.539% en bolívares y del 5.636% en dólares, consolidándose como el cuarto mayor aumento relativo en ambas monedas dentro del Sistema financiero y ubicándose en la quinta posición a nivel nacional en términos de rentabilidad durante el mes de julio.

Destacan también su eficiencia y solidez operativa, al lograr una Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) del 106,59% y una Rentabilidad sobre Activos (ROA) de 15,08%.

Con los resultados de julio, Bancamiga reafirma su visión de ser el mejor y mayor banco privado del país, reconocido por contar con una plataforma digital y solidez financiera, ofreciendo una experiencia única que fusione la calidad del servicio con la eficiencia de la banca del futuro.