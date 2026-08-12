Bancamiga reabre agencias afectadas y fortalece el apoyo a sus clientes

En camino a cumplir sus primeros 20 años, Bancamiga reafirma su compromiso con hechos. Tras intensas jornadas de trabajo orientadas a dejar completamente operativas las sedes afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, la institución reabrió sus agencias San Felipe, Maiquetía y La Castellana.

Este esfuerzo responde a una premisa clara: garantizar que cada cliente vuelva a contar con la atención cercana, humana y personalizada de sus ejecutivos de negocio en espacios totalmente optimizados.

Desde los primeros momentos de la contingencia, la prioridad de Bancamiga fue acompañar a la comunidad y mitigar el impacto de la tragedia a través de medidas tangibles de alivio económico como la eliminación del cobro de las comisiones por procesamiento en puntos de venta para los comercios de La Guaira y por el envío de recursos desde el exterior a través de Solución Amiga.

También se suprimió el cobro por reposición de tarjetas de débito dañadas o perdidas, se reestructuraron las carteras de crédito de los afectados y se creó un fondo de contingencia especial con tasas preferenciales, períodos de gracia y procesos ágiles dirigidos a personas, comercios y pequeñas empresas de las zonas impactadas.

Con estas reaperturas, la red de atención de la entidad financiera vuelve a estar plenamente disponible a lo largo del país: 51 agencias operativas a nivel nacional; cinco taquillas bancarias, incluyendo la atención en Viva y en el CCCT (con servicio especial los días sábados) y el Bancamiga Móvil para una atención flexible y directa.

¿Dónde están ubicadas las agencias reabiertas?

San Felipe: avenida Libertador, cruce con calle 6, Edif. Hermanos Domingues, estado Yaracuy.

Maiquetía: avenida Soublette, Centro Comercial Litoral, nivel 2, La Guaira.

La Castellana: Av. Francisco de Miranda con Av. Eugenio Mendoza, Edif. Sede Gerencial, PB.

Con estas acciones, Bancamiga reafirma que su mayor fortaleza radica en la confianza de sus clientes, consolidándose como un aliado incondicional para salir adelante en cualquier circunstancia.